Cum vor modela viitorul cei care acum se inscriu la facultate?

Ziare.

com

Tinerii care sunt astazi in scoli au nevoie sa inteleaga ca, indiferent de sistemele in care cresc, este datoria lor fata de ei insisi sa invete, sa se autodepaseasca, sa trateze cu interes orice oportunitate de dezvoltare.In contextul in care creste procentul celor ce au acces la informatie de calitate, ca sa te diferentiezi si sa fii ceea ce vrei, sa ajungi sa construiesti viitorul asa cum iti place si nu sa il traiesti pasiv, trebuie sa absorbi inteligent cat mai multa informatie. Pasul urmator va fi sa transformi tot ce absorbi in ceea ce vei face tu in viitor.Speram ca robotii vor "fura" joburile repetitive si dificile si ca oamenii vor fi destul de inspirati sa ii programeze spre binele umanitatii. Iar joburile din zona creativa, a exprimarii omului prin creatii vizuale, prin cuvant, sunet sa expandeze, sa aduca bucurie atat la momentul creatiei cat si beneficiarilor creatiilor.Un inspirat targ educational de nisa, StudyIN by Premium Edu , in 4 octombrie la ARCUB Gabroveni din str. Lipscani 84-90 Bucuresti, aduce universitati in domeniul arte, fashion, business si inovatie: arhitectura, arte fine, grafica, ilustratie, design de interior, de produs, advertising, comunicare, PR, HR, design vestimentar, styling, fotografie si jurnalism de moda, fashion business, business si management, hospitality si culinary arts.Tinerii, profesorii, parintii, consilierii vor putea intalni noi idei educationale si cum se poate trai din Arta, in toate formele acesteia.