Incep inscrierile la Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri

pentru ciclul I - studii de licenta - 2 specializari: Cai Ferate, Drumuri si Poduri, respectiv Infrastructura Transporturilor Metropolitane

pentru ciclul II - studii masterale - 3 specializari: Poduri si Tuneluri, Ingineria Infrastructurii Transporturilor, respectiv Infrastructuri Durabile de Transport

pentru ciclul III - studii doctorale - domeniul stiinte ingineresti cu specializari in ramurile: Inginerie civila, Inginerie Electrica, Electronica si Telecomunicatii, respectiv Inginerie Mecanica, Mecatronica, Inginerie Industriala si Management

Inscrie-te la Facultatea de CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI, alatura-te echipei!

Facultatea dedin cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, universitate acreditata cu, este singura din tara care pregateste ingineri de profil, singura cu o traditie de peste 135 ani.Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri are un portofoliu complex de programe de studii universitare: Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri este angajata in formarea profesionala a tinerilor ca ingineri de elita, competitivi in spatiul european si mondial, usor integrabili pe piata muncii.Baza materiala a Facultatii este formata din spatii destinate activitatilor didactice, biblioteci, un Centru de Resurse pentru Invatamantul din Constructii, 10 laboratoare didactice si de prestari servicii precum si centre de cercetare specializate in domeniul infrastructurii de transport.Studentii au asigurata cazarea in 7 camine situate in apropierea facultatii, au acces la un restaurant universitar, pot utiliza baza sportiva Tei, precum si sala de sport.Studentii sunt sprijiniti financiar prin intermediul unui program de burse care pot fi cumulate: bursa pentru anul I, bursa pentru mobilitate internationala, bursa de performanta, bursa de merit, bursa sociala, bursa pentru orfani si bolnavi.Facultatea sprijina integrarea studentilor pe piata muncii dezvoltand programe de parteneriat cu diverse societati economice, asociatii profesionale si Companiile nationale. Rezultatul acestor acorduri se concretizeaza in stagii de practica, excursii de studii si programe de internship.Domeniul ingineriei infrastructurii de transport este fara indoiala unul dintre cele mai importante din cadrul societatii romanesti, care pentru a raspunde provocarilor actuale va trebui sa imagineze un viitor ce va antrena si canaliza energiile exceptionale ale comunitatii.