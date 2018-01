Inchisoare cu executare pentru fostul rector si trei profesori de la Universitatea Petre Andrei din Iasi

Ziare.

Curtea de Apel Iasi a decis, luni, condamnarea la un an si sase luni de inchisoare cu executare in cazul fostului rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi, Sorin Bocancea, care a fost judecat pentru favorizarea faptuitorului, instigare la fals intelectual si instigare la fals material in inscrisuri oficiale.Fostul prodecan al Facultatii de Drept al aceleiasi universitati, Florin Druga, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, profesorul Cristian Antonie Bocancea a primit un an si opt luni de inchisoare, in timp ce un alt profesor, Mark Bucuci, a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu amanare.Sentintele nu sunt definitive si pot fi atacate cu recurs.Procurorii DNA sustin ca, in perioada decembrie 2015 - 3 iunie 2016, Florin Dan Druga, in calitate de prodecan al Facultatii de Drept din Universitatea "Petre Andrei" din Iasi, a pretins de la un student 18.900 de lei, in vederea inscrierii in anul al treilea de studii. Inscrierea studentului urma sa se realizeze in conditiile in care acesta nu a sustinut examenele aferente anilor anteriori de studii, nu s-a prezentat la cursurile obligatorii si nu a achitat taxele de scolarizare la termenele prevazute in Regulamentul Universitatii.Rectorul de atunci al Universitatii Petre Andrei din Iasi Sorin Bocancea a declarat pentru News.ro ca banii solicitati de profesorul Druga reprezentau taxele restante pe care studentul nu le achitase la timp si ca "nicidecum nu e vorba de mita".Sorin Bocancea a mai afirmat ca totul este o neintelegere si ca procurorii DNA nu cunosc sistemul de promovare a anilor de studiu in baza creditelor.Rectorul Sorin Bocancea i-ar fi determinat pe alti doi profesori din cadrul universitatii, Mark Bucuci si Cristian Bocancea, sa treaca note fictive in catalog la sase materii fara ca studentul care l-a mituit pe prodecanul Facultatii de Drept sa sustina examenele respective, sustin procurorii DNA Iasi.Rectorul Bocancea a refuzat sa predea anchetatorilor cataloagele aferente anului I de studii al Facultatii de Drept, impiedicand si ingreunand cercetarile in dosarul respectiv.