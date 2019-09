Premierul Republicii Moldova: Marea provocare - intoarcerea tinerilor acasa

Ziare.

"Absolventii nu se prea intorc. In general, este o problema faptul ca. Aceasta este provocarea cea mai mare pe care o avem noi, autoritatile de la Chisinau, sa le redam increderea oamenilor si in special tinerilor ca pot avea un viitor acasa", a afirmat Sandu.Maia Sandu a fost distinsa cu Medalia de Aur a UVT. Rectorul Marilen Pirtea a subliniat ca universitatea recunoaste meritele premierului moldovean de promotor al educatiei, al valorilor europene si transatlantice."Dincolo de podul de flori dintre Romania si Republica Moldova, sunt sigur ca vom pune caramida peste caramida pentru a consolida, in primul rand, in domeniul Educatiei, punti adevarate intre cele doua tari-surori", a spus Pirtea.Prim-ministrul de la Chisinau a multumit UVT atat pentru distinctie, cat si pentru faptul ca universitatea timisoreana urmareste ceea ce se intampla in Republica Moldova."Sunt bucuroasa ca apreciati eforturile noastre indreptate spre constructia unui stat de drept, a unei societati democratice. Cunoasteti ca noi traim timpuri dificile, ca. Apreciem atentia si ajutorul pe care ni-l acorda sistemul educational din Romania, autoritatile, societatea romaneasca, pentru ca noi avem mare nevoie de ajutor", a subliniat Sandu, intr-o conferinta de presa.Premierul moldovean a mentionat ca inca din perioada in care era ministru al Educatiei a incercat sa consolideze relatiile in domeniu romano-moldovene si a initiat mai multe proiecte concrete, inclusiv pe domeniul invatamantului superior, aducand la Chisinau Agentia de Asigurare a Calitatii din Romania, pentru a ajuta sa se puna in ordine sistemul educational."Acum imi doresc sa continuam si sa crestem numarul acestor proiecte.. Stiu ca de-a lungul timpului au venit multi studenti din Basarabia la UVT si speram sa continue. (...) Am discutat despre un eventual proces comun de curricula educationala. (...). Discutam despre cum putem avea manuale mai bune, poate facem un efort comun cu expertii in domeniul Educatiei din Romania. Cred ca, in special pentru ca noi suntem o tara mica, cu resurse foarte mici si am vrea ca aceste eforturi comune sa contribuie si la imbunatatirea calitatii, dar si la cresterea eficientei pentru Educatie", a explicat premierul Maia Sandu.La UVT invata peste 700 de studenti straini, dintre care"Sunt doua asociatii studentesti in Timisoara, in UVT ale studentilor din Republica Moldova, relationam extrem de bine cu ei, iar la nivelul conducerii UVT am promovat toate initiativele si evenimentele pe care ei le-au avut in Timisoara. Incurajam astfel de demersuri si chiar ne-am propus sa fie principalii formatori de opinie in randul colegilor lor mai mici din Republica Moldova, intr-o campanie de a-i convinge si pe altii sa vina la studii la UVT, ei ca ambasadori ai UVT oferindu-se in acest demers", a precizat Marilen Pirtea.