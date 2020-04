Sorin Cimpeanu: Examenul de admitere in facultati se va da fara materia din semenstrul II

Ziare.

El a spus ca si examenele de licenta si disertatie se vor sustine."In calitate de presedinte CNR, membru al Grupului de lucru constituit de MEC pentru initierea si sustinerea masurilor ce se impun cu privire la derularea anului scolar/universitar 2019/2020, sunt in masura sa va asigur ca in niciunul din scenariile luate in calcul de Ministerul Educatiei nu exista ipoteza repetarii anului scolar/universitar", a afirmat Cimpeanu.Astfel, mediile vor fi incheiate in invatamantul preuniversitar, examenele si proiectele aferente semestrului II vor fi sustinute in invatamantul universitar, Evaluarea Nationala se va sustine, examenul de Bacalaureat se va sustine, examenul de admitere in facultati se va derula fara luarea in considerare a materiei aferente semestrului II - clasa a XII-a, iar examenele de licenta si disertatie se vor sustine.Citeste si Evaluarea nationala si Bacalaureatul ar putea fi organizate in iulie. Programa nu va cuprinde materia pe semestrul II