Transelectrica i-a cerut diplomele in original oficialului care si-ar fi falsificat CV-ul

Ziare.

com

"Ca urmare a informatiilor publicate in presa referitoare la autenticitatea studiilor presedintelui Directoratului CNTEE Transelectrica SA, domnul Marius-Danut Carasol, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA face urmatoarele precizari:In vederea clarificarii acestei situatii, Consiliul de Supraveghere al Companiei i-a solicitat deja domnului Marius-Danut Carasol toate documentele de atestare a studiilor in original, cu recomandarea de a intreprinde personal demersurile catre Universitatea Politehnica Bucuresti pentru validarea autenticitatii acestora", se arata intr-un comunicat al companiei.Potrivit sursei citate, in masura in care autoritatile abilitate sa autentifice documentele de studii ale lui Marius-Danut Carasol se vor exprima, vor fi dispuse masurile care se impun in conformitate cu prevederile legale si statutare."Consiliul de Supraveghere al Companiei analizeaza cu maxima seriozitate si responsabilitate aceasta problema, avand in vedere ca Transelectrica este o societate strategica la nivel national si o companie listata la Bursa de Valori Bucuresti", se mai arata in comunicat.Surse din cadrul Transelectrica au declarat ca. "Se va discuta pe marginea acestui subiect", au precizat sursele citate.Mai multe publicatii au relatat ca Marius Carasol si-ar fi falsificat CV-ul, sustinand ca a absolvit Universitatea Politehnica Bucuresti Reprezentantii Politehnicii au precizat ca persoana respectiva a fost student in cadrul universitatii, insa nu si-a finalizat studiile.