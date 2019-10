Un profesor condamnat definitiv preda la Facultatea de Drept. Universitatea: Este imoral, dar nu ilegal

Ziare.

In februarie 2019 el a fost condamanat la 2 ani cu suspendare pentru infractiunea de asociere pentru savarsirea de infractiuni, noteaza Adevarul Aurel-Jean Andrei, lector universitar la Facultatea de Drept, Departamentul de drept public, al Universitatii Bucuresti (UB), este notarul care a autentificat diferite tranzactii in dosarul retrocedarilor de terenuri de la Constanta, in care Radu Mazare a fost condamnat la 9 ani, Cristian Borcea si Nicusor Constantinescu la 5 ani de inchisoare, iar Dragos Savulescu la 5,6 ani de inchisoare cu executare.Pentru ca procesul a durat peste 10 ani, profesorul a scapat de acuzatii precum abuz in serviciu, fals intelectual, uz de fals in forma continuata, pentru ca s-au prescris.Dupa condamnare, conducerea facultatii a anuntat ca va discuta cazul profesorului, dar in aceste luni nu s-a anuntat nimic.Conform Cartei Universitatii, "este nedemna de a fi membru al comunitatii universitare, in calitate de membru al personalului didactic si de cercetare, persoana care a fost condamnata definitiv, in baza unei hotarari judecatoresti, la pedeapsa cu inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, chiar fara legatura cu exercitiul activitatii universitare, de natura a aduce atingere prestigiului academic".Comisia de Etica spune ca "persoanele care au fost condamnate definitiv pentru acte de coruptie, in baza unei hotarari judecatoresti, sunt nedemne de a fi membre ale comunitatii universitare, in calitate de personal didactic si de cercetare, insa nu poate propune o sanctiune din cauza unor impedimente procedurale".Astfel, comisia spune ca "nu este moral sa predea, dar legal nu i se poate desface contractul de munca".