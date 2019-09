Anunturi de inceput de an scolar: 3 gradinite amana startul, medicii cer parintilor sa nu se imbulzeasca pentru adeverinte

ASSMB: La revenirea la gradinita sau la scoala, dupa vacanta, nu este nevoie de aviz epidemiologic

Ziare.

com

"La nivelul municipiului Bucuresti am inregistrat pana astazi trei solicitari din partea unor unitati de invatamant pentru a decala inceputul anului scolar. Este vorba despre trei unitati de invatamant prescolar: Gradinita nr. 35, Gradinita nr. 53 si doua grupe de program normal din cadrul Gradinitei Scolii Gimnaziale nr. 13. In primele doua cazuri cursurile vor incepe pe 23 septembrie, iar in ultima situatie pe 16 septembrie. Vizavi de aceste situatii am organizat sedinte cu parintii la aceste unitati de invatamant.Acolo unde parintii ne-au informat ca nu gasesc solutii pentru copii in aceasta perioada de una sau doua saptamani in mod individual, punctual, in functie de apropierea de domiciliu a unitatilor respective, le-am oferit posibilitatea de a duce copiii in alte gradinite. (...) Cu exceptia celor trei situatii enuntate, toate celelalte unitati de invatamant de stat vor incepe cursurile pe 9 septembrie", a spus Ioana Mihaela Neacsu, ciatat de Agerpres.Ea a mentionat ca in cazul celor trei gradinite se amana inceputul de an scolar avand in vedere ca inca se desfasoara lucrari de reparatii."Exista in continuare lucrari de reparatii si consolidare intr-o serie de unitati de invatamant, dar nu doar la nivelul sectorului 4, ci si la nivelul altor sectoare, s-a adoptat aceasta solutie de relocare a elevilor in alte spatii astfel incat ei sa poata incepe scoala in 9 septembrie. Ne confruntam la nivelul Capitalei cu un numar de 13 astfel de situatii provenind din trei sectoare ale municipiului Bucuresti.Din monitorizarile pe care le-am intreprins la nivelul Inspectoratului Scolar si din informatiile provenite de la administratiile publice locale ale celor sase sectoare stim ca exista situatii in care vor incepe in data de 9 septembrie cursurile, iar lucrarile de reparatii vor fi finalizate la cateva zile dupa data inceperii anului scolar. Aceste lucrari nu sunt de anvergura, sunt doar retusuri la lucrarile executate si am primit asigurari ca se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa nu fie periclitat nici procesul educational ce se desfasoara in scoala si nici siguranta copiilor in aceste unitati", a precizat Neacsu.Potrivit acesteia, in toate sectoarele Capitalei, pe parcursul verii, s-au desfasurat lucrari intense, sustinute, in vederea reabilitarii si consolidarii spatiilor scolare.Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale aminteste, vineri, la revenirea la gradinita sau la scoala, nu este nevoie ca elevii sa aduca aviz epidemiologic de la medicul de familie sau de la medicul scolar.Pentru ca in ultima vreme, s-au propagat in spatiul public mai multe informatii despre documentele medicale necesare copiilor la inceput de an scolar, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, aflata in subordinea Primariei Capitalei, face urmatoarele precizari:- La revenirea in colectivitate, la gradinita sau la scoala, dupa vacanta, nu este nevoie de aviz epidemiologic de la medicul de familie sau de la medicul scolar.- La inscrierea copiilor la gradinita sau la scoala, este nevoie de: adeverinta medicala, aviz epidemiologic, fisa de vaccinari, toate de la medicul de familie.Totodata, potrivit sursei citate, citata de Mediafax, aceleasi documente sunt necesare si in caz de transfer de la o unitate de invatamant la alta."La inceputul anului scolar, personalul medical din cabinetele scolare va face triajul elevilor si va solicita, punctual, acolo unde situatia o impune, documentele necesare completarii dosarelor medicale. Aceste activitati sunt efectuate in vederea asigurarii conditilor sanitare optime, pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de invatamant", mai arata sursa citata.