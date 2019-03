Brasov: Directoarea gradinitei unde un copil a fost inchis in debara si-a dat demisia

Ziare.

Gestul femeii vine la cateva zile dupa ce si educatoarea implicata a demisionat In locul directoarei a fost deja numita o alta persoana, anunta TVR 1.Inspectoratului Scolar Judetean a finalizat ancheta in acest caz si a concluzionat ca educatoarea se face vinovata de acuzatiile care au aparut in presa.Astfel, in urma anchetei s-au propus masuri de monitorizare a activitatii din gradinita si de consiliere a intregului personal.Amintim ca presa a relatat acum doua saptamani cazul, dupa ce mama unui copil a povestit cum baietelul a fost lovit si sechestrat in debaraua clasei, cu lumina stinsa si cu usa incuiata, din cauza ca nu voia sa doarma. Alti parinti au adaugat ca micutii sunt jigniti, nu sunt lasati sa mearga la grupul sanitar si primesc apa cu portia.