Cinci gradinite din Sectorul 4 al Capitalei vor fi daramate. Primarul Baluta promite reconstruirea lor, parintii sunt nemultumiti

Conform unui comunicat al Primariei Sector 4, peste 66 de milioane de lei (aproape 14 milioane de euro), fonduri guvernamentale, obtinute de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si cofinantare de la bugetul local vor fi investiti in reconstruirea a 6 gradinite incadrate in clasa I de risc seismic, in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare."Toate aceste investitii, incepute anul trecut prin consolidarea si modernizarea primelor gradinite din cele 27 care functioneaza in Sectorul 4, sunt facute, in primul rand, pentru siguranta copiilor nostri, dar si a cadrelor didactice. Am decis ca, de la inceputul acestui an scolar, niciun copil din Sectorul 4 sa nu mai mearga la gradinita in cladiri incadrate in clasa I de risc seismic. Nimic nu este mai important decat copiii nostri, decat siguranta lor, iar aceasta tine doar de responsabilitatea celor care trebuie sa aiba grija de ei. Rolul nostru este sa stabilim proiecte cu beneficii pe termen lung pentru locuitorii Sectorului 4, iar daca ne dorim performanta de la copiii nostri, trebuie sa le asiguram confortul si facilitatile necesare in gradinita si in scoala", a spus Daniel Baluta, primarul Sectorului 4, citat in comunicat."Cladirile a 5 dintre aceste gradinite vor fi demolate, in locul lor urmand sa fie ridicate noi constructii. In cazul celei de-a sasea, vorbim despre reparatii capitale- consolidare, reabilitare, termoizolare -, urmand a se construi si un nivel in plus, pentru ca numarul de grupe sa poata fi extins. Pentru ca astfel de lucrari nu se pot executa cu copiii in gradinite, am decis ca, de la 1 septembrie, sa relocam, timp de un an, cele 44 de grupe de prescolari din cele 6 gradinite in spatii special amenajate pentru ca celor mici sa le poata fi asigurat accesul la educatie , in cele mai bune conditii", a explicat Ana Maria Mocanita, directorul general al Directiei de Administrare a Unitatilor de Invatamant Sector 4, potrivit sursei citate.Este vorba despre:- Gradinita Scolii nr. 194, din Str. Alexandru Obregia, nr. 7, va fi mutata temporar in spatii amenajate la aceeasi adresa.- Gradinita "101 Dalmatieni" (str. Aliorului nr. 5) va fi relocata in spatiile din strada Postalionului 97-101, care au gazduit, in anul scolar trecut, o alta gradinita din Sectorul 4 relocata pentru consolidare - "Insir'te margarite". De altfel, tot in spatiile din Postalionului 97-101 va fi mutata temporar si Gradinita Scolii " Avram Iancu ", din str. Stupilor, nr. 1., se arata in comunicat.- Gradinita Scolii Nr. 96 (strada Rezonantei, nr. 2) va fi relocata in Centrele de Incluziune Sociala (CIS) situate in sos. Berceni, nr. 12A.- Gradinita Scolii Gimnaziale Nr. 308 (str. Izvorul Oltului, nr. 3) va fi mutata temporar in spatii amenajate la Scoala "Emil Racovita", din Strada Emil Racovita, nr. 1, respectiv, la Scoala nr. 165, pe Aleea Slatioara nr. 8.- Gradinita nr. 30 va fi relocata in spatii amenajate la Scoala nr. 100, din Calea Vacaresti, nr. 296.News.ro a relatat antrior ca Primaria Sector 4 a decis mutarea, pentru anul scolar 2019-2020, a copiilor din gradinita apartinand Scolii gimnaziale "Avram Iancu", intr-un spatiu de la parterul unor blocuri dintr-un ansamblu rezidential construit la marginea Bucurestiului, in camp.Parintii acuza primaria ca nu au fost anuntati de aceasta decizie si ca in noul spatiu nu sunt conditii adecvate pentru functionarea unei gradinite - zona unde este acesta, fara mijloace de transport in comun, accesul dificil pentru masinile pompierilor sau ale ambulantei, imposibilitatea desfasurarii activitatilor in aer liber cu copiii, asigurarea mancarii prin catering.Primarul Daniel Baluta a anuntat pe Facebook ca decizia a fost luata pentru ca vechea gradinita este incadrata in clasa I de risc seismic si ca parintii vor avea la dispozitie transport gratuit.