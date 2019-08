Cum erau tratati copiii la o cresa din Alba Iulia: "De te ridici de pe saltea, te mananc", "Uratul naibii", "Prostule", "Magarul naibii!"

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, Luminita Prodan, a declarat, luni, ca la Politia Alba Iulia au fost inregistrate doua sesizari din partea unor parinti, care au avut reclamatii la adresa a doua persoane, o educatoare si o ingrijitoare."In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca ar putea fi intrunite elementele constitutive ale infractiunii de rele tratamente aplicate minorului. Plangerile au fost conexate si s-a deschis un dosar penal. Verificarile se efectueaza, deocamdata, cu privire la fapta", a afirmat Luminita Prodan.Si Primaria Alba Iulia, in administrarea careia se afla cresa, a declansat o procedura administrativa in acest caz, fiind sesizata Comisia de disciplina.O educatoare si o ingrijitoare sunt acuzate de parinti ca ar fi avut un limbaj neadecvat si un comportament similar la adresa copiilor. Cele doua au fost inregistrate audio, mama unuia dintre copii amplasand in ghiozdanul acestuia un microfon dupa ce a sesizat o schimbare in comportamentul baietelului."Nu te mai suport deloc, nesimtitule", "Esti o puturoasa", "De te ridici de pe saltea, te mananc", "Cand te-ai ridicat, cum te-am rezolvat", "Uratul naibii", "Prostule", "Magarul naibii", "Zapacitule", "Lasa piciorul jos, ca o capeti" sunt cateva dintre insultele care se aud pe inregistrare. Copiii au fost si bruscati, auzindu-se cum plang, iar drept pedeapsa unii ar fi fost tinuti in baie.