Doua gradinite de stat din Bucuresti, inchise si amendate cu cate 10.000 de lei

Ziare.

com

Cele doua gradinite de stat functioneaza in prezent in cele doua spatii, deoarece la sediile lor se efectueaza lucrari de reabilitare.ANPC sustine ca in cazul celor doua unitati nu sunt indeplinite conditiile de functionare din cauza amplasarii lor la parterul unui imobil de locuinte, ceea ce contravine legislatiei in vigoare."Gradinita afiliata Scolii Gimnaziale 'Avram Iancu' si Gradinita '101 Dalmatieni' din Sectorul 4 au primit amenda si notificare de parasire a spatiului in care functioneaza", se arata intr-o informare a ISMB.Potrivit sursei citate, in baza documentelor primite de la cele doua unitati de invatamant, ISMB va face o solicitare in regim de urgenta catre Primaria Sectorului 4 pentru gasirea unei solutii.