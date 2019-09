Gradinita din Prahova care nu poate functiona din cauza unei toalete ecologice

Ziare.

com

Directia de Sanatate Publica nu a dat avizul pentru cladirea respectiva. Observatorul Prahovean scrie ca motivul ar fi pentru ca sala de clasa este prea mica si toaleta ecologica este prea aproape de gradinita In plus, nici curtea nu este amenajata coresponzator.Digi24 transmite ca prescolarii vor incepe anul intr-o alta cladire, pana cand problemele vor fi rezolvate.In total, in Prahova sunt noua unitati scolare neautorizate sanitar din mai multe cauze: lipsa apei in localitate, apa necorespunzatoare din punct de vedere bacteriologic sau grupuri sanitare amplasate in curte.