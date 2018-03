Gradinita obligatorie cel putin 2 ani - Legea a trecut de Camera Deputatilor

Ziare.

Proiectul prevede ca grupa mare de la gradinita va deveni obligatorie incepand cu 2020, iar grupa mijlocie in 2023. Initiativa a fost propusa de un grup de parlamentari ai PSD si a primit aviz favorabil din partea Guvernului."Astfel, invatamantul general obligatoriu este de 15 clase si cuprinde ultimii doi ani ai invatamantului prescolar, invatamantul primar, invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului secundar superior. Invatamantul prescolar si invatamantul liceal devin obligatorii pana cel mai tarziu in anul 2020", prevede propunerea legislativa."Situatia actuala reprezinta intrarea in sistemul educational de tip prescolar de la 3 ani, cu grupa mica, grupa mijlocie, grupa mare. Nu exista insa obligativitate, desi la toate judetele, la toate nivelele, sistemul educational face eforturi pentru a asigura scolarizarea prescolarilor.Pe de alta parte, ideea de obligativitate inseamna o sansa la educatie de calitate si pentru mediile defavorizate, pentru invatamantul rural, pentru mediile de periferie urbana - acolo unde copiii poate nu au posibiltatea de a beneficia nici de supraveghere, nici de un sprijin educational.Prin aceasta initiativa, care va merge la Senat, ne propunem ca grupa mijlocie si grupa mare sa devina treptat parte a invatamantului obligatoriu. In felul acesta, de la cei 13 de ani de acum se adauga inca doi ani, dar in etape", sustine initiatorul legii, deputatul PSD Camelia Gavrila.Aceasta explica faptul ca grupa mare va deveni grupa obligatorie incepand cu 2020, iar grupa mijlocie va deveni grupa obligatorie in 2023."Evident ca efortul bugetar este semnificativ, dar credem ca nimic nu este prea scump pentru educatia copiilor. Si, intr-o prima etapa,, iarNe-am gandit la un calendar rezonabil care sa permita si o configurare bugetara dar, in acelasi timp, sa ne putem alinia si la un sistem european. (...) Sigur, ne putem gandi si la impact legat de infastructura scolara, dar deocamdata oricum autoritatile locale, sistemele educationale judetene fac efortul de a prinde copiii in sistemul prescolar", a adaugat ea.