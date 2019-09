Gradinita Prietenii Mei, 4 ani de excelenta in invatamantul prescolar

Ziare.

Cei peste 100 de copii care au devenit prietenii gradinitei se bucura de o oferta educationala diversificata. Pe langa activitatile zilnice specifice invatamantului prescolar, cei mici pot opta pentru cluburi optionale (dans sportiv si modern, arte martiale, balet, tenis/badminton, dar si minifotbal si minibaschet), in care sunt valorificate talentele si potentialul lor de dezvoltare.Educatia de calitate a fost constant prioritatea intregii echipe. Obiectivul a fost indeplinit de-a lungul timpului prin implicarea in procesul educational a unor cadre didactice pregatite, mereu informate in legatura cu cele mai recente studii, descoperiri si strategii de succes ce pot fi aplicate celor mici.Joaca inteligenta reprezinta metoda prin care dascalii reusesc sa stimuleze curiozitatea si dorinta copiilor de a invata, ghidandu-i astfel catre explorare si creativitate., afirmaCu un design interior modern, Gradinita Prietenii Mei ii intampina pe cei mici intr-o cladire care ocupa o suprafata totala de peste 4.500 de metri patrati.Fiecare grupa de copii prescolari dispune de un perimetru alcatuit din sala de activitati, grup sanitar si dormitor distinct, sub atenta ingrijire si daruire a doamnei educatoare si a celor doua doamne ingrijitoare.Preocuparea pentru detalii, armonia spatiului si atenta supraveghere a personalului calificat creeaza o ambianta calda si primitoare pentru prescolari.Pentru ca cei mici sa beneficieze de numeroase oportunitati, Gradinita cu program prelungit Prietenii Mei se va axa in viitorul apropiat pe dezvoltarea unor noi parteneriate cu reprezentanti ai mediului academic, mediului economic si socio-cultural.Informatii detaliate despre Gradinita Prietenii mei pot fi accesate la adresa http://gradinitaprieteniimei.ro sau urmarind pagina de facebook https://www.facebook.com/pg/gradinitaprieteniimei Gradinita poate fi vizitata si cu ocazia Zilelor Portilor Deschise, iar cei interesati pot obtine mai multe informatii la numerele: 0743.058.575 sau 021.222.46.42.Gradinita Prietenii Mei a fost infiintata in septembrie 2015. Misiunea institutiei este de a oferi educatie, sanse egale si dezvoltare personala continua, tuturor prescolarilor.Prioritatea este cresterea si dezvoltarea armonioasa a copiilor prescolari prin crearea unui mediu in care se dezvolta in functie de abilitati si predispozitii, invata si isi insusesc o serie de repere care ii vor ajuta in viitor.