Mobilierul pentru gradinita: pentru siguranta copiilor

Perioada in care cei mici merg la gradinita este foarte importanta pentru dezvoltarea lor armonioasa, atat emotionala si sociala, cat si fizica. De aceea, spatiul in care cei mici isi desfasoara activitatea trebuie sa fie unul bine gandit, care sa poata fi adaptat oricaror cerinte si activitati, prin mobilierul care il compune. Care, mai ales, trebuie sa fie sigur si rezistent, croit din materiale de calitate premium.De aici a plecat povestea DistinctMob, compania clujeana care produce, de mai bine de 20 de ani, mobilier pentru gradinite , scoli si birouri.Pe primul plan pentru echipa DistinctMob este asigurarea serviciilor de calitate, prin realizarea pieselor de mobilier care sa corespunda cu standardele nationale si internationale in vigoare, cat si cu nevoile utilizatorilor finali.Astfel, pentru realizarea mobilierului de gradinita si a celui scolar, compania a realizat multiple studii de ergonomie impreuna cu specialisti in domeniu.Mai mult, in aceste studii s-au implicat si cadre didactice, pentru a stabili ce necesitati se impun mobilierului in diferite activitati educative.Astfel, in portofoliul companiei se regasesc scaune pentru salile de gradinita, mese ideale pentru activitati practice si didactice, dulapuri pentru rechizite, catedre, table si ansambluri de joaca.In ceea ce priveste masutele, compania a ales sa produca atat masute fixe, cat si cu picioare reglabile, care sa se poata plia pe nevoile copiilor. Alaturi de acestea, se fac remarcate si dulapuri cu usi colorate, realizate din lemn, cat si etajere cu structura din lemn si rafturi de plastic colorat, care sa-i atraga pe micuti si sa le stimuleze imaginatia.Alaturi de piesele de mobilier cu caracter didactic, DistinctMob pune la dispozitia clientilor sai unitati de invatamant prescolar si patuturi pentru copii.Se regasesc in portofoliu atat patuturi din lemn, rabatabile, cat si patuturi din plastic rezistent, stivuibile, ce optimizeaza spatiul.Acestea din urma au saltele si lenjerii speciale, realizate din bumbac de inalta calitate, pe care compania le pune la dispozitie de asemenea. Pentru ca odihna este o componenta importanta in dezvoltarea celor mici, accentul este pus pe confortul si siguranta lor.In realizarea mobilierului pentru gradinita, Distinct Mob SRL isi pune toata priceperea acumulata de-a lungul timpului. In plus, ofera si posibilitatea de a realiza mobilier la comanda, prin consultanta de specialitate si realizarea unui plan bine gandit.Mobilierul de gradinita, indeosebi cel din lemn, este realizat conform cu cele mai noi standarde, in atelierul propriu, cu tehnologii moderne ce au ca scop crearea unor serii largi cu garantia calitatii fiecarei piese in parte.Mai mult, mobilierul este livrat gata montat si este insotit de ghid de utilizare corecta, pentru ca micutii sa fie in deplina siguranta atunci cand il utilizeaza.Toate aceste caracteristici recomanda DistinctMob drept compania de incredere, recunoscuta pentru calitatea cu care realizeaza si doteaza unitatile de invatamant prescolar la nivelul intregii tari.