O educatoare a scos din clasa un copil cu autism inainte de inspectie. Cazul a ajuns la CNCD

"In urma articolelor din presa si a telefoanelor primite din partea mass-media, a jurnalistilor, am analizat acest caz si am decis sa demaram o procedura de autosesizare pentru suspiciunea de savarsire a unor fapte de discriminare care constau in limitarea sau incalcarea dreptului la educatie in conditii egale si a dreptului la demnitate al copiilor si parintilor in cauza.Deci vorbim despre o posibila sau posibile fapte de discriminare, (...) ceea ce inseamna ca vom cita gradinta, educatoarea in cauza, parintii in cauza, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si, dupa ce vom face procedura de audiere, in urma unui raport, (...) vom decide", a declarat, joi, presedintele CNCD, Csaba Asztalos.El a mentionat ca, daca se ajunge la concluzia ca a fost un fapt de discriminare, se poate aplica sanctiunea amenzii contraventionale incepand de la 1.000 de lei pana la 30.000 de lei.Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a precizat ca persoanele care se fac vinovate ar trebui sanctionate."Am vorbit cu cei din consiliul de administratie, au o tema sa descifreze ce s-a intamplat acolo, mie personal mi se pare un lucru oribil ce s-a intamplat, acea discutie pe care am vazut-o.Am vorbit cu inspectoratul, pentru ca profesorii sunt in subordinea lor, am vorbit cu inspectorul general, eu cred ca persoanele care se fac vinovate, asta e parerea mea, dar va trebui acel consiliu de administratie sa ia o decizie - sanctionarea persoanelor vinovate, in primul rand a educatoarei, mergand pana la directoarea gradinitei. (...) Acesta e punctul meu de vedere, dar nu pot eu sa fac, pentru ca nu-mi sta in atributii, dar ma voi implica si voi pune presiune pe ISMB sa ia o masura", a spus Tudorache.In opinia sa, acest incident urgenteaza o decizie in Consiliul Local privind un centru care sa ofere gratuit terapie copiilor cu tulburari din spectrul autist."Cred ca urgenteaza o decizie pe care o vom lua in consiliu, vom intra in sedinta la sfarsitul acestei luni, vrem sa achizitionam o cladire, sa o utilam si impreuna cu directia noastra generala de asistenta sociala sa sprijinim acesti copii care au nevoie, ma refer, in primul rand, la copii cu autism, pentru ca, din informatiile mele, sunt costurile foarte mari pentru terapie", a sustinut edilul.El a scris si pe Facebook ca toti copiii din sector trebuie sa aiba acces la educatie in conditii egale."Personal, regret sincer incidentul petrecut astazi la Gradinita nr. 42. Constat cu amaraciune, dar si indignare ca inca suntem victime ale unor mentalitati pe care le speram de mult apuse. Consider ca toti copiii din sector trebuie sa aiba acces la educatie, in conditii egale. Tin sa va reamintesc, cu aceasta nefericita ocazie, ca Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 detine un centru de zi destinat copiilor cu tulburari de spectru autist. In cadrul centrului sunt oferite servicii de terapie psihologica, terapie logopedica, terapie educationala, activitati educationale, oferirea unei mese, activitati de socializare si recreere", se mai arata in postare.