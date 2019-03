O educatoare care a inchis un baietel intr-o debara a demisionat - a fost deschis dosar penal

Ziare.

com

Politistii au inceput imediat cercetarile in acest caz si au deschis dosar penal, arata Brasov TV. Se pare ca incidentul a avut loc in luna ianuarie, iar directoarea gradinitei a tinut totul ascuns.Oficialii Inspectoratului Scolar Judetean Brasov fac verificari, iar la inceputul saptamanii viitoare vor anunta concluziile anchetei.Totul a iesit la iveala dupa ce mama copilului a povestit cum baietelul a fost lovit si sechestrat in debaraua clasei, cu lumina stinsa si cu usa incuiata, din cauza ca nu voia sa doarma. Alti parinti au adaugat ca micutii sunt jigniti, nu sunt lasati sa mearga la grupul sanitar si primesc apa cu portia.Si in Bucuresti a iesit la iveala un caz de la o gradinita, unde educatoarea vorbea si se comporta foarte urat cu cei mici. "Taci odata din gura ca numai gura ta se aude! Iara vorbesti ca tatele? Iesi afara de-acolo! Razi ca proasta intruna ca asa te duce capul ala sec pe tine. Suntem la masa, fata, nu mai vorbesti neintrebata ca zapacita! Pune mana si mananca, ca-ti dau vreo cateva acuma de nu te vezi. Tot tu plangi? Du-te acolo la locul tau si canta cu copiii", a spus aceasta unei fetite, dupa cum s-a auzit pe o intregistrare facuta publica de un parinte.