O educatoare i-a scris cu pixul pe fata unui copil de 4 ani, ca sa il pedepseasca

Ziare.

com

Scandalul de la Gradinita Valea Pojarului, din cadrul Liceului Tehnologic Bustuchin, a pornit vineri, dupa ce copilul de patru ani ar fi refuzat sa indeplineasca toate sarcinile stabilite de educatoare."O educatoare de la o structura a Liceului din Bustuchin, cand un prescolar a fost neascultator, neastamparat, a ales sa-l pedepseasca, scriindu-l pe frunte, cu pixul, la gradinita. Incidentul este regretabil, este o manifestare total nepotrivita si cel putin o mustrare in fata colegilor va primi doamna educatoare, activitatea ii va fi monitorizata. Nu mai exista incidente similare in activitatea pe care a desfasurat-o. Este din toamna la Liceul din Bustuchin", a declarat, luni, Georgeta Popescu, purtatorul de cuvant al ISJ Gorj.Tatal baiatului a transmis fotografiile cu prescolarul scris pe frunte directorului institutiei de invatamant, insa educatoarea in varsta de 30 de ani a prezentat o alta varianta, spunand ca i-a facut un semn mic."Copilasul are patru ani. Am discutat cu tatal. Eu am aflat luni, dar in niciun caz nu anticipam pozele pe care le-am vazut. Mi s-a spus ca i s-a facut un semn aidoma unui abtibild pentru ca nu si-a rezolvat o parte din sarcinile de lucru. Am vorbit si cu doamna educatoare. Daca doamna educatoare a gresit, personal cred ca a gresit, o comisie va lua niste masuri care vor merge, in functie de gravitate, pana la o sanctiune disciplinara care sa-i arate dumneaei ca asa ceva nu se poate pune in practica in sistemul educational. Cadrele didactice nu trebuie sa fie pedepsitorul scolii. Nu stiam ca are astfel de porniri. Doamna nu o recunoastea asa cum am vazut eu in poze. Spune ca i-a facut un mic semn", a spus, la randul sau, Vasile Spiridon, directorul Liceului Tehnologic BustuchinO comisie de disciplina va analiza situatia si va lua masurile care se impun in ceea ce o priveste pe educatoarea care a pedepsit copilul scriindu-l cu pix pe frunte.