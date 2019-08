O gradinita din Bucuresti a fost mutata in camp, intr-un spatiu fara nicio aerisire. Parintii au aflat intamplator

Parintii nu au fost informati

Directia de Administrare a Unitatilor de Invatamant Sector 4 a transmis o adresa conducerii scolii "Avram Iancu", datata 13 august, in care informa ca gradinita va fi mutata din 1 septembrie intr-un spatiu din strada Postalionului 97-101, intrucat la cladirea actuala se vor face lucrari de reabilitare si modernizare.Decizia a fost luata fara consultarea Consiliului de Administratie al scolii, in care si parintii au reprezentanti.Cativa parinti care au copiii inscrisi la aceasta gradinita au relatat pentru News.ro ca, la sfarsitul saptamanii trecute, au auzit despre aceasta decizie in parcul din cartier unde isi duc copiii la joaca. Unii dintre ei au intrebat educatoarele daca este adevarat, iar acestea le-au confirmat ca tocmai au aflat ca gradinita se muta.Pana la momentul transmiterii acestei stiri, parintii spun ca nu au fost anuntati oficial de conducerea scolii sau de primarie despre aceasta decizie si se declara surprinsi, mai ales ca in primavara acestui an au fost facute lucrari de modernizare in gradinita.In plus, ei sunt nemultumiti de conditiile unde se afla spatiul in care gradinita urmeaza sa functioneze in urmatorul an scolar. Este vorba despre un spatiu amenajat la parterul unor blocuri construite recent, la marginea Bucurestiului, in camp, fata de careDe altfel, in acest loc a functionat o alta gradinita timp de un semestru. Si atunci parintii au fost nemultumiti si au semnalat problemele de acolo, un spatiu pentru care primaria plateste o chirie de circa 8.000 de euro lunar.Mai mult, in ansamblul VISTA REZIDENTIAL BERCENI, unde va functiona gradinita, copiii vor sta in interior intreaga zi, pentru ca nu exista un loc amenajat unde acestia sa poata avea activitati in aer liber, desi curriculum pentru gradinite prevede acest lucru, dupa cum arata documentele publicate joi de edupedu.ro.Totodata, salile nici nu ar putea fi aerisite, pentru caUnii dintre parinti spun ca s-au adresat consilierilor locali din Comisia de invatamant, cerandu-le sa verifice conditiile in care se face aceasta mutare si acuzand lipsa de transparenta fata de cei afectati.De asemenea, parintii sunt ingrijorati de faptul ca la blocul in care va functiona gradinita exista o singura cale de acces, ingusta, unde permanent sunt masini parcate si unde, in cazul unui incident, autovehiculele pompierilor sau ambulanta ar avea dificultati sa ajunga.Unii dintre ei au sesizat ISU Sector 4, solicitand verificari fata de modul in care a fost acordata autorizatia de functionare. Si locatarii din ansamblul VISTA REZIDENTIAL BERCENI spun ca in ultimii 3 ani au facut mai multe sesizari pe aceasta tema catre ISU, insa fara niciun rezultat.Miercuri seara, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a postat pe pagina sa de Facebook precizari fata de aceasta situatie, insotite de un clip video. El afirma ca vechea gradinita este incadrata in clasa I de risc seismic si ca reabilitarea acesteia este o prioritate."Chiar daca unii dintre parinti sunt nelinistiti pe fondul acestei decizii, nu vreau decat sa ii asigur ca facem acest lucru numai si numai pentru siguranta celor mici. Copiii vor fi mutati intr-un sediu nou de pe strada Postalionului, modern, intr-o cladira sigura, iar parintii vor avea pus la dispozitie transport gratuit", a scris primarul.Mai multe persoane il felicita pe primar, dar multe comentarii ale parintilor care au copiii la aceasta gradinita sau ale locatarilor din ansamblul rezidential critica aspru decizia:"Pai daca este incadrata in clasa 1 seismic, cum ati permis sa stam asa pana acum!!! Haideti sa fim seriosi!!! Altele sunt interesele!!!! De ce sa sufere copiii nostri pe camp la mama naibii!!!! Unde nu au loc de joaca afara, unde inauntru nu se poate aerisi plus mancare catering!!!! este vorba despre copii mici, domnule primar!!!";"La ce ore va fi disponibil mijlocul de transport? Daca un copil pateste ceva si are nevoie sa fie luat de parinte acasa, va exista autobuz de ex din ora in ora sau cum ati gandit programul? Este important pentru ca nu toti parintii dispun de masini personale, iar in conditii meteo dificile, chiar si cu masina personala, accesul in zona este complicat. Ce nu ati luat in calcul este ca acea zona este in plina dezvoltare (blocuri in constructie), foarte mult praf pentru copii, iar loc de joaca in aer liber deloc";"Cand s-a luat aceasta hotarare? Nu puteam fi informati mai demult, nu cu 3 saptamani inainte?" - au fost doar cateva dintre comentarii.Pe site-ul Primariei Sector 4, in acest an nu figureaza nicio hotarare de Consiliu Local prin care sa fie aprobate fonduri pentru reabilitarea gradinitei Scolii gimnaziale "Avram Iancu", asa cum este cazul altor gradinite.In schimb, prin hotararea de Consiliu Local 128 din 10 iunie 2019 a fost aprobata reteaua de unitati de invatamant preuniversitar din sector, iar gradinita figureaza tot la adresa din Strada Stupilor nr. 1, unde a functionat pana in prezent.Unii parinti au incercat sa isi transfere copiii la alte gradinite din cartier, insa cele mai multe au fost relocate, tot pentru lucrari de reabilitare.