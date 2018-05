Parlamentul a decis: Gradinita, cu toate cele trei grupe, va deveni obligatorie

Ziare.

Potrivit Digi24, proiectul a fost adoptat cu 76 de voturi "pentru", o abtinere si 27 de voturi "impotriva".Initiativa prevedea initial obligativitatea tuturor grupelor invatamantului prescolar, adica a gradinitei, pana in 2020, informeaza Profit.ro In luna martie, Camera Deputatilor stabilise ca grupa mare de la gradinita va deveni obligatorie incepand cu 2020, iar grupa mijlocie in 2023 Senatorii au decis insa azi ca "invatamanul liceal si grupa mare din invatamantul prescolar devin obligatorii pana cel mai tarziu in anul 2020, grupa mijlocie pana cel mai tarziu in anul 2023, iar grupa mica pana in anul 2030".Parlamentul a tinut astfel cont si de pozitia Guvernului care a recomandat ca obligativitatea grupelor sa se introduca treptat, tinand cont de deficitul de spatii si de personal si de raportul fata de calitatea si facilitatile care trebuie asigurate pentru elevi.Executivul a spus ca spera ca autoritatile locale se vor implica in asigurarea conditiilor pentru generalizarea tuturor formelor de scolarizare."Generalizarea garanteaza implicarea autoritatilor publice locale in asigurarea conditiilor pentru participarae tuturor copiilor vizati de aceasta masura (spatii, personal, dotari etc.), in timp ce obligativitatea pune presiune si asupra parintilor in a-si aduce copiii si in a asigura frecventa la programul oferit, ceea ce pentru copiii prescolari ridica destul de multe probleme (sunt intr-o perioada a dezvoltarii lor care necesita o adaptare treptata la regimul institutiei, sunt expusi mai des la imbolnaviri etc.) ", arata Guvernul.