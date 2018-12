Peste 500 de copii vor merge la gradinita intr-un mall din Bucuresti

Ziare.

com

In prezent, in spatiul comercial se lucreaza pentru amenajarea claselor, iar investitia este de peste 250.000 de euro. Gradinitele de unde vor fi mutati copiii vor fi reabilitate.Primaria Sectorului 4 vrea sa refaca 19 gradinte, care nu au in prezent autorizatie de securitate la incendiu ISU, astfel ca treptat copiii care invata in aceste unitati vor fi mutati in alte locatii.In prima etapa, primaria vrea sa mute copiii din doua gradinite in Grand Arena Mall, unde, in prezent, se amenajeaza spatiul necesar."Amenajam un spatiu pentru un numar de cel putin 500 de copii, vorbim de doua gradinite importante. In prima faza, acest spatiu ii va gazdui pe copiii care vor fi relocati din gradinitele pe care ne-am propus sa le aducem in normalitate, adica sa obtinem autorizatiile de securitate la incendiu, pentru un numar total de 19 gradinite, iar finantarea se va face prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a doua, cu finantare de la Guvern.Dupa un an, un an si jumatate, aceste doua gradinite din mall vor deveni de sine statatoare. Ne intereseaza, fiind vorba de o locatie noua, sa o amenajam dupa toate normele care sunt impuse in acest moment", a declarat primarul Daniel Baluta.Potrivit edilului, in prezent nu au fost stabilite gradinitele care vor fi mutate, insa se vor alege doua unitati din apropiere de mall."Vor fi in jur de 20 de clase, si daca facem un calcul, undeva la 25 de copii pe clasa, vorbim de 500 de copii minim, care pot fi gazduiti in acest spatiu. Primii copii vor veni undeva la mijlocul lunii februarie.Noi ne dorim sa mutam copiii inainte sa inceapa semestrul al doilea, insa este un lucru foarte simplu. In loc sa mearga intr-un loc, parintii vor merge intr-un alt loc, si urmeaza ca noi sa vorbim cu toti parintii ce vor fi in aceasta situatie", precizeaza Baluta.Costurile pentru aceasta investitie sunt, potrivit primarului, de 250.000 de euro, fara TVA, iar"Sunt multe facilitati pentru parintii care isi vor aduce copiii aici. Discutam de locuri de parcare, despre conditii civilizate. Costurile lucrarilor sunt undeva la 250.000 de euro, fara TVA, dar sunt costuri relativ mici, in functie de cati copii putem sa primim. Vor avea toate dotarile, dar vom discuta cu cadrele didactice pentru a stabili daca vor avea bucatarie sau catering. Costul chiriei este de 6 euro pe metru, pe luna", a mai precizat Daniel Baluta.