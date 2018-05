S-a stabilit calendarul inscrierilor la gradinita

Ziare.

Potrivit MEN, inscrierea copiilor cu varste intre 3 si 6 ani va avea loc in doua etape, succesiv, la nivelul fiecarei unitati de invatamant Astfel, reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2018-2019 va incepe in data de 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va desfasura din 21 mai.Orarul reinscrierilor si inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat in fiecare gradinita, inclusiv pe site-ul acesteia si eventual pe site-urile inspectoratelor scolare.Reprezentantii ministerului precizeaza ca ocuparea locurilor, dupa finalizarea procesului de reinscriere, se va face in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, intai grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) si grupa mica (copii de 3 ani). In limita locurilor disponibile, pot fi inscrisi in grupa mica si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani.Daca numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, vor fi aplicate criteriile de departajare precum existenta unui document care dovedeste ca un copil este orfan de ambii parinti, existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte, existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva, existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului, acestea fiind criteriile generale de departajare.Daca acestea au fost epuizate, se vor aplica criteriile specifice de departajare, stabilite de fiecare unitate de invatamant.