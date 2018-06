Sarpe de aproape doi metri, gasit in curtea unei gradinite din Drobeta Turnu Severin (Video)

Ziare.

Reptila a fost capturata de jandarmi si dusa in afara orasului, intr-o zona impadurita.Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Mehedinti, un sarpe de 170 cm a fost capturat joi in curtea unei gradinite cu program prelungit din Drobeta Turnu Severin.Personalul didactic al unitatii de invatamant a sunat la numarul de urgente 112 si a anuntat Inspectoraul de Jandarmi. Reptila a fost capturata de pe scarile de acces si a fost transportata in afara orasului, intr-o zona impadurita.La momentul interventiei, copiii nu se aflau in curtea gradinitei, ei fiind la programul de somn.