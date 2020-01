Turcan promite ca Guvernul PNL face 180 de gradinite in urmatorii doi ani

Ziare.

com

Intr-un mesaj postat pe Facebook, Raluca Turcan promite ca "Guvernul PNL preia cu responsabilitate un proiect tergiversat de PSD - CONSTRUCTIA DE GRADINITE!""Bani pentru constructia de noi gradinite, formarea personalului si dotari avem la dispozitie inca din 2007, printr-un Acord-cadru cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.PSD a ignorat insa aceste fonduri. Guvernul PNL a salvat banii aflati la dispozitia tarii noastre, prelungind cu doi ani, printr-o hotarare de guvern, Acordul-cadru.Indiferenta fostelor guverne, balbaielile ministrilor de la Educatie, lipsa unei legislatii coerente in domeniul achizitiilor, dar si modificarile aduse sectorului de constructie au intarziat punerea in practica a unui proiect asteptat de zeci de mii de parinti", a mai scris vicepremierul Turcan pe reteaua de socializare."Ce nu au reusit fostele guverne in ultimii 13 ani, se angajeaza Guvernul PNL sa faca in urmatorii doi", promite Turcan, mai exact 180 de gradinite in doi ani.Pe de alta parte, ministrul Educatiei, Monica Anisie, le-a trimis joi o scrisoare deschisa primarilor din tara in care le cerea sa asigure finantarea Educatiei in bugetele pe 2020, dupa ce a constatat ca exista sute de scoli cu toaleta in curte.B.B.