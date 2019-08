Viceprimarul din Alba-Iulia, dupa ancheta de la cresa: Nu stim daca tot comportamentul copiilor e de inger

Ziare.

"Acum in tot sistemul de invatamant din Romania nu cred ca putem pune o pata neagra doar pe partea de la catedra. Nu stiu daca tot comportamentul unor copii aflati in diferite etape ale vietii este de inger, de la prescolar, gradinita, liceu facultate, ce vreti dumneavoastra", a spus viceprimarul, conform Digi 24.Cand i s-a atras atentia ca, totusi, sunt copii de patru ani, acesta a continuat: "Putem vorbi de orice etapa a unei vieti, vorbim de 3 ani, de 2 ani, de 1 an jumate. Poate ala la 1 an jumate nici nu intelege daca i-ai spus: stai locului, sau vezi de treaba, nu pricepe sensul, dar pricepe tonalitatea".Reactiile vin dupa ce la o cresa din oras a fost declansata o ancheta dupa ce o educatoare si o ingrijitoare au fost acuzate de parintii unor copii ca ar fi avut un comportament agresiv atat fizic, cat si verbal, la adresa minorilor.Cele doua au fost inregistrate audio, mama unuia dintre copii amplasand in ghiozdan un microfon dupa ce a sesizat o schimbare in comportamentul baietelului."Nu te mai suport deloc, nesimtitule", "Esti o puturoasa", "De te ridici de pe saltea, te mananc", "Cand te-ai ridicat, cum te-am rezolvat", "Uratul naibii", "Prostule", "Magarul naibii", "Zapacitule", "Lasa piciorul jos, ca o capeti" sunt cateva dintre insultele care se aud pe inregistrare.Copiii au fost si bruscati, auzindu-se cum plang, iar drept pedeapsa unii ar fi fost tinuti in baie.