Scoala incepe cu greva japoneza la scoala in care au invatat doi romani castigatori ai Premiului Nobel

In Ordonanta de Guvern nr. 9/2018 din 23 august privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei, la punctul 17 este prevazut ca "In invatamantul primar, la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, orele de Limba si literatura romana prevazute in planurile de invatamant sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate".Din cauza prevederilor acestei ordonante, invatatorii de la scoala primara a Liceului theoretic "Nikolaus Lenau" din Timisoara au anuntat ca intra in greva japoneza."Scoala primara Nikolaus Lenau din Timisoara (cu predare in limba germana materna) este in greva japoneza. Protestam impotriva ordonantei care ne interzice sa mai predam disciplina Limba romana la clasele pregatitoare si I - IV, pe motivul ca n-am fi calificati (fals) si pentru ca nu avem rezultate satisfacatoare la aceasta disciplina la examene sau teste nationale (de asemenea fals).Efectele acestei ordonante intra in contradictie cu predarea integrata si pun in pericol confortul scolarilor mici printr-o expunere nejustificata la persoane de referinta fara calificare si experienta in predarea citit - scrisului prin metode specifice perioadei prescolare ( clasa pregatitoare ) si scolare mici (7 - 11 ani) ", transmit profesorii invatatori ai Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timisoara, scoala cu predare in limba germana, singura in care au invatat doi romani castigatori ai Premiului Nobel.Unul dintre profesorii invatatori de la aceasta scoala, Astrid Gavriliu a explicat, intr-o postare pe Facebook , ca unii dintre dascalii care predau in invatamantul primar cu predare in limbile minoritatilor nationale au calificare sa predea si materiile limba engleza sau educatie "Nu numai ca e absurd ce se intampla, dar s-a creat un precedent periculos, care poate conduce la desfiintarea sectiilor cu predare in limba materna, prin inlocuirea profesorilor pentru invatamantul primar cu profesori de gimnaziu . Unii dintre noi avem calificarea sa predam si engleza, si educatie fizica, nu doar germana si romana.Daca acum am iesi din sectia germana si am preda la sectia romana, brusc am fi calificati. Pe de alta parte, un profesor de limba si literatura romana poate fi profesor pentru invatamantul primar", explica Atrid Gavriliu, profesor invatator la Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timisoara.Primul parlamentar de Timis care a reactionat este Marilen Pirtea ( PNL ), rector UVT si vicepresedinte al Camerei Deputatilor."Este o mare nedreptate facuta invatatorilor, carora li se restrange dreptul la munca, dar si copiilor din clasele I-IV cu predare in limbile minoritatilor, asupra carora se vor rasfrange efectele negative ale noii prevederi. Intrata in vigoare cu doar 10 zile inainte de inceperea anului scolar, prevederea va genera dificultati majore in asigurarea de personal potrivit predarii la clasele primare.Este o masura abuziva si nu va conduce la o crestere a calitatii actului educational, ci va crea turbulente in procesul de predare-invatare, cu un disconfort important in randul elevilor. Solicit Guvernului remedierea fara intarziere a situatiei. In plus, consider ca sunt necesare scuze publice fata de toti invatatorii afectati de noua prevedere", spune Pirtea.