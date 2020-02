Oficial: Anul scolar viitor va avea doua vacante de Paste. Iata structura completa

Ziare.

Anul scolar se structureaza pe doua semestre, cu 34 de saptamani:semestrul I - 17 saptamani de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)semestrul al II-lea - 17 saptamani de cursuri (8 februarie - 18 iunie 2021).Ministerul Educatiei a decis fractionarea vacantei de primavara, avand in vedere perioada in care vor avea loc Sarbatorile Pascale.Vacantele elevilor sunt programate astfel:vacanta de iarna (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021),vacanta intersemestriala (30 ianuarie - 7 februarie 2021),vacanta de primavara, Pastele Catolic (2 - 11 aprilie),Pastele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)vacanta de vara (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor incepe cursurile anului scolar 2021-2022).Elevii din invatamantul primar si prescolar vor beneficia de vacanta in perioada 25 octombrie - 1 noiembrie.Prin exceptie de la prevederile anterior mentionate, pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 32 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 4 iunie 2021.Pentru clasele a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 11 iunie 2021, in timp ce pentru clasele din invatamantul liceal - filiera teologica, cu exceptia claselor terminale si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri.Programul national "Scoala Altfel" se va desfasura in perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioada de cinci zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant.