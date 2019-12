Cat ne costa dezastrul din Educatie: Costul pe elev a crescut cu 160% in ultimii 13 ani

Ziare.

com

Nasui subliniaza ca sumele cheltuite pe domeniul Educatie au crescut cu 112% in ultimii 13 ani, iar per elev cu 160%."Ultimele teste PISA sunt un dezastru care arata calitatea sistemului de educatie de stat.44% dintre elevi nu inteleg ce citesc, adica sunt analfabeti functional. Romania este pe locul 47 din 79 de tari la aceste teste.Cu toate ca, rezultatele sunt praf.", a scris deputatul USR pe contul sau de Facebook El puncteaza ca "dam din ce in ce mai multi bani pe o populatie scolara din ce in ce mai mica, ca sa avem rezultate din ce in ce mai proaste"."Ar trebui sa fie clar ca avem o problema de sistem, iar problemele de sistem nu se rezolva aruncand mai multi bani in problema. Nu se rezolva nici zicand deja faimosul 'stati linistiti, avem de toate' sau 'va fi mai bine la anul'. Problemele de sistem se rezolva prin reforme reale", argumenteaza acesta.Referitor la ce reforme ar trebui facute in tara noastra, Nasui sustine ca, in primul rand, ar trebui sa se revina la multe dintre prevederile legii 1/2011 a Educatiei."In al doilea rand, puterea trebuie mutata de la nivelul ministerului/inspectoratelor, unde se afla acum, la nivelul scolii. Cum? PrinIn al treilea rand,. E mai usor sa infiintezi un spital decat o scoala.Culmea, cine blocheaza procesul? Faimoasa agentie de stat care are in titlul ei cuvintele 'asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar'. Chiar asa se numeste 'Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar' - ARACIP", se mai arata in postarea deputatului.Nasui sustine ca ARACIP blocheaza concurenta pe piata scolilor si evidentiaza ca fara reforme sistemul nu va merge mai bine."Cat de bine asigura ARACIP calitatea invatamantului? Vedem in testele PISA si in sumele tot mai mari pe care le toaca sistemul, dar agentia aceasta mai face un lucru: blocheaza concurenta pe piata scolilor. Am scris despre asta aici . Nu cumva sa vina un 'privat' sa arate ca poate oferi servicii mai bune decat statul.. Orice partid ar fi la putere, daca nu face reforme, nu va schimba nimic. Putem sa mai dublam inca o data banii cheltuiti pe educatie, tot degeaba, iar noi vom plati in continuare tone de taxe si impozite pentru un sistem falimentar din care scapa doar cei care isi permit sa plateasca si meditatii. De aceea, e important sa sustinem reforme reale: nu sunt usoare, dar sunt singura sansa sa ne facem bine".Precizam ca si sindicalistii din invatamant au reactionat dupa publicarea rezultatelor la testele PISA: ei dau vina pe schimbarile legislative, salariile nemotivante si discreditarea profesorilor. In plus, cer Guvernului sa faca un grup de lucru.Amintim ca Ministerul Educatiei a publicat, marti, rezultatele la testarea PISA 2018.Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, tara noastra clasandu-se pe locul 47 din 79 de tari.A.D.