E oficial: Elevii incep scoala pe 9 septembrie si nu mai au vacanta in februarie. Ce alte modificari a mai anuntat ministrul Educatiei

Inscrierile la scoala incep in martie

Simularea Evaluarii Nationale si a examentului de Bac

Astfel, sfarsitul anului scolar va fi pe 12 iunie 2020.In primul semestru, elevii vor avea 15 saptamani de cursuri, iar in cel de-al doilea 20 de saptamani, urmand ca vacanta intersemestriala sa aiba loc in perioada sarbatorilor de iarna. Prin urmare, elevii nu vor mai avea vacanta in luna februarie, ca pana acum."Vacanta de iarna va avea o durata de 3 saptamani, fiind si vacanta intersemestriala, evitandu-se astfel fragmentarea accentuata a anului scolar", potrivit MEN.Prima etapa de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 este cuprinsa intre 4 si 22 martie, a mai anuntat marti Andronescu.Potrivit ministrului, metodologia este deja pregatita, cea de-a doua etapa de inscriere in invatamantul primar urmand a se desfasura intreProcedura de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 este similara celei aplicate in anul scolar anterior, nefiind aduse modificari semnificative metodologiei.In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2019 inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de sase ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019 inclusiv pot fi inscrisi in invatamantul primar daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.Simularea Evaluarii Nationale se va desfasura in perioada 11 - 13 martie, in acest an urmand sa participe si elevii de clasa a VII-a.Potrivit ministrului, simularea probelor scrise ale Bacalaureatului National este programata in perioada 18-21 martie.La simularea Evaluarii Nationale vor participa, alaturi de elevii de clasa a VIII-a, si cei din a VII-a, iar la simularea Bacalaureatului si elevii clasei a XI-a, alaturi de cei din a XII-a.