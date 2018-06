Mama unor elevi a batut o invatatoare in clasa: A invinetit-o si i-a smuls parul din cap in fata copiilor. FSLI cere statut de autoritate publica pentru profesori

Ziare.

"Colegei noastre i-a fost invinetita fata si i s-a smuls par de pe cap", sustine sindicatul."Nu este un caz singular, motiv pentru care cerem Ministerului Educatiei Nationale sa demareze o ancheta la scoala respectiva, iar Parlamentului Romaniei sa accepte solicitarea FSLI, prin care cadrele didactice sa capete statutul de autoritate publica", este solicitarea FSLI.Potrivit Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, incidentul a avut loc la Scoala Gimnaziala "Dragos Voda" din judetul Calarasi, unde invatatoarea clasei a III-a a fost batuta de mama a doi copii carora le preda.Agresiunea a avut loc miercuri, in sala de clasa, in fata elevilor.In urma incidentului, directorul unitatii de invatamant a alertat Politia, precum si conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi."Colega noastra este, in acest moment, traumatizata fizic, dupa ce i-a fost invinetita fata si i s-a smuls par de pe cap, motiv pentru care a solicitat si eliberarea certificatului medico-legal. Totodata, vorbim si de traume psihice, din cauza agresiunii", adauga FSLI."Este de-a dreptul socant ce s-a intamplat in aceasta unitate de invatamant cu una dintre colegele noastre, care nu a facut altceva decat sa isi faca meseria. Este un nou caz de violenta in scolile din Romania si cerem imperativ Ministerului Educatiei Nationale sa nu-l transforme intr-o statistica banala.Solicitam interventia institutiilor abilitate pentru a ancheta acest caz, dar nu este suficient. Avem nevoie de paza in scoli, altfel oricine poate intra in unitatea de invatamant sa agreseze cadre didactice sau elevi, o poate face cu mare usurinta.In plus, cerem Parlamentului Romaniei sa urgenteze votarea proiectului de lege prin care cadrul didactic sa capete statutul de autoritate publica, ceea ce ar face ca pedepsele pentru agresori sa fie mult mai mari si sa descurajeze astfel de comportamente.Daca nu aplicam masuri sa descurajam agresorii, transformam scoala intr-un loc in care pericolul poate fi la orice pas", a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.