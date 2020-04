La Bucuresti, se propune revenirea la cursuri cu cate 15 elevi si fara clasele primare. Reactia Ministerului Educatiei

LIVE

Astfel, aceste clase ar da teze, elevii ar urma sa fie ascultati pe baza recapitularilor, se vor incheia medii, se vor completa foi matricole si se vor depune cererile pentru examen.Elevii ar fi insi distantati fizic in scoli.Potrivit propunerilor, urmatoarele doua saptamani ar urma sa vina la scoala elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, in doua schimburi, cu dezinfectarea intre schimburi. Aceste clase vor da teze pe baza recapitularilor, iar elevilor si se vor incheia mediile si li se vor incheia foile matricole.Elevii ar urma sa lucreaza pe grupe, maxim 15 in sala, distantati fizic, pe baza unui nou orar. Si in acest caz se va face dezinfectare zilnica.Potrivit propunerilor centralizate de ISMB,In ceea ce priveste examenul de, asezati in ordine alfabetica, cu supraveghere audio-video.Evaluarea s-ar face in unitatea de invatamant cu evaluatori din alte unitati de invatamant si supraveghere audio-video. Contestatiile s-ar putea depune online si vor fi corectate de alti doi profesori evaluatori decat cei de la evaluarea initiala. In acest caz s-ar elimina etapa vizualizarii lucrarilor.In cazul, examenele scrise s-ar da in unitatile de invatamant cu cate 10 elevi in fiecare clasa, asezati in ordine alfabetica, cu supraveghere audio-video. Evaluarea s-ar face in unitatea de invatamant cu evaluatori din alte unitati de invatamant supraveghere audio-video. Contestatiile ar urma sa se depuna si ar fi corectate de alti doi profesori evaluatori decat cei de la evaluarea initiala.In ceea ce priveste definitivatul, s-ar sustine o singura inspectie si s-ar evalua portofoliul cadrului didactic, in timp ce sustinerea probei scrise ar putea avea loc in vacanta de iarna a anului scolar 2020-2021.Purtatorul de cuvant al ISMB, Roxana Cercel, a precizat ca acestea sunt puncte de vedere primite din partea directorilor unitatilor de invatamant si cadrelor didactice, centralizate de inspectorat si nu reprezinta masuri, ci o baza de discutii.Aceste propuneri au fost trimise de ISMB catre Ministerul Educatiei. In context, MEN a transmis azi ca este vorba doar despre un document pe care l-a realizat ISMB si