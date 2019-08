Ministerul Educatiei spune ca si dupa rectificarea bugetara tot are mai multi bani ca-n 2018. I se taie bugetul pentru ca nu l-a folosit

Ziare.

Practic, reprezentantii ministerului sustin ca reducerea se justifica pentru ca banii alocati in acest an nu au fost cheltuiti, dar chiar si in aceste conditii bugetul MEN tot este mai mare decat cel din 2018."Bugetul Ministerului Educatiei Nationale, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, a beneficiat de o crestere de aproape 10 miliarde de lei fata de bugetul acordat in anul 2018, iar executia pe primul semestru este de 46%", transmite ministerul intr-un comunicatReprezentantii institutiei noteaza ca prin proiectul rectificarii bugetare se propune diminuarea cheltuielilor cu suma de circa 1,03 miliarde de lei, repartizata astfel:- 400 de milioane de lei de la "Cheltuieli de personal", in urma supraestimarii acestei categorii de cheltuieli la alcatuirea bugetului la inceputul anului. De asemenea, prin plata obligatiilor catre personalul didactic generate de sentintele judecatoresti au fost obtinute economii cu dobanzile aferente. Suma ramasa dupa rectificare asigura plata salariilor pana la sfarsitul anului, plata titlurilor executorii, precum si platile ce deriva din aplicarea Legii nr. 85/2016.- 440 milioane de lei de la "Asistenta sociala", sume aferente programului "Merg la scoala", intrucat, pana in prezent, actul normativ necesar derularii acestui program nu a fost aprobat. Facem precizarea ca Ministerul Educatiei Nationale deruleaza la ora actuala, cu finantare de la bugetul de stat, un program de asigurare a rechizitelor scolare pentru copiii care provin din familii cu venituri reduse. Media ramasa de cheltuit pentru semestrul II la acest titlu, cu 84% mai mare decat media lunara a platilor pe primul semestru, permite derularea in continuare a actualului program pentru rechizite scolare. Totodata, MEN asigura din fonduri externe nerambursabile rechizite scolare prin Proiectul "Rechizite pentru prescolari si elevi - Sanse egale la educatie".- 109.4 milioane lei de la "Transferuri intre unitati ale adiministratiei publice" si 7 milioane de lei la "Bunuri si servicii". Mentionam ca la aceste capitole, sumele anulate reprezinta retinerile de 10% efectuate potrivit Legii 500/2002 privind finantele publice, sume ce nu se repartizeaza in semestrul al doilea decat daca este necesar, dupa examinarea de catre Guvern a executiei bugetare pe primul semestru.- 80 de milioane de lei de la "Alte cheltuieli". Diminuarea bugetului MEN la acest capitol afecteaza sub nicio forma plata burselor, respectiv a dobanzilor.- 20 de milioane de lei de la "Active nefinanciare", ca urmare a mentinerii nivelului cheltuielilor, in semestrul II, la un nivel comparabil cu platile efectuate in primul semestru al anului.Referitor la "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", suma de 2,1 miliarde de lei ramane in buget drept credite de angajament, ceea ce da posibilitatea inceperii si derularii proiectului "Instrumente pentru clasa -table interactive".De asemenea, prin proiectul rectificarii bugetare, la "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" se propune suplimentarea bugetului cu 30 de milioane de lei credite bugetare, in vederea finalizarii obiectivelor de investitii aferente Proiectului privind ducatia timpurie (PRET), respectiv pentru finantarea Proiectului privind invatamantul secundar -ROSE.Totodata, pentru invatamantul universitar, prin rectificare, se propune majorarea cheltuielilor cu 500 milioane lei, asigurata prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 250 milioane lei si reglementarea utilizarii disponibilitatilor din anii anteriori in limita sumei de 250 milioane lei.Reprezentantii ministerului noteaza in comunicat ca, dupa rectificarea bugetara, bugetul Ministerului Educatiei Nationale continua sa beneficieze de fonduri mai mari cu 42,4% fata de anul 2018.A.G.