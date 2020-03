Ministrul Educatiei contrazice Ministerul Educatiei: Cati elevi vor intra in scolile profesionale in 2020?

Ziare.

com

Proiectul de hotarare de guvern a fost pus in dezbatere publica, fiind vorba de o scadere de la 60.000 la 55.000 de locuri, conform edupedu.ro Acest proiect vine insa in contradictie cu declaratiile ministrului interimar al Educatiei, Monica Anisie.Ea a declarat, miercuri, la audierea din comisiile parlamentare de specialitate, ca si-a propus, pentru acest an, o crestere semnificativa a cifrei de scolarizare pentru invatamantul profesional si profesional dual."Revin in fata dumneavoastra dupa doua saptamani. Cred ca nu este cazul sa mai prezint ceea ce mi-am propus in programul de guvernare. Insa as dori sa fac unele precizari. (...)In primul rand,. Suntem in plina campanie de constientizare a acestui tip de invatamant profesional si profesional dual", a precizat ministrul Educatiei miercuri, citata de Agerpres