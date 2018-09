Greu de demis: Dat de afara de doi ministri, seful Inspectoratului Scolar Vrancea a fost repus in functie din nou de instanta

Ziare.

Luna aceasta, Curtea de Apel Galati i-a dat castig de cauza dupa ce Cristea a contestat ordinul ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, privind inlocuirea sa din din functia de inspector scolar general, arata Ziarul de Vrancea Ministrul a numit-o atunci pe Lauriana Ailincutei, consilier local PSD, in postul de inspector scolar general."Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare formulata de reclamantul Cristea Dorin si in consecinta: Constata suspendata de drept executarea Ordinului MEN nr. 3544/11.04.2018. Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare", se mentioneaza in decizia magistratilor din Galati.Profesorul a spus, pentru realitateadevrancea.net, ca asteapta indeplinirea formalitatilor legale pentru revenirea in postul de inspector scolar general. Hotararea nu este definitiva, dar este executorie."Ministerul Educatiei Nationale este obligat, acum, sa anuleze ordinul de demitere si sa ma repuna in functie. Este o chestiune de procedura legala. Apoi ne vom judeca pe fond", a adaugat Cristea.In octombrie 2017, profesorul a obtinut in instanta suspendarea ordinului de demitere din functia de inspector scolar general al ISJ Vrancea, ordin semnat de Liviu Pop.