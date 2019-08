Inspector scolar, la final de mandat: Am schimbat 8 ministri, unii semidocti certati cu limba materna. PSD doreste sa isi impuna oamenii

Ziare.

com

"Sfarsit de mandat! S-au incheiat patru ani frumosi in care am putut cultiva permanent o atmosfera de onestitate, corectitudine si echilibru, in careUn mandat obtinut curat prin concurs, in concurenta cu un candidat sustinut de PSD, intr-o guvernare pesedista. (...)Un mandat greu in careCu reguli schimbate din mers, cu o birocratie istovioare "emanata" de cei peste 500 de functionari ministeriali la care a trebuit sa facem fata (peste 60.000 de documente intrate si/sau iesite din institutie in cei patru ani), cu legi intr-o permanenta schimbare, imposibil de aplicat in care sintagma "de regula" abunda, cu manuale de tot felul - gresite, de sport, unice si compendii etc", a scris catalin canciu pe Facebook.Acesta spune ca pe durata mandatului sau "scoala braileana a primit doar firimituri pentru modernizare, pentru materiale didactice sau altceva pentru progresul ei"."Doar carpeli si populism ieftin! Chiar daca au incercat sa isi bata joc de mine, demitandu-ma de doua ori, obligandu-ma sa-mi caut dreptatea prin salile de judecata, procese pe care le-am castigat pe linie, au reusit sa construiasca un om puternic care daca ar avea posibilitatea sa intoarca Lumea in 2015, ar merge pe acelasi drum pentru ca in jurul lui sunt multi, multi semeni deosebiti care isi doresc o alta Romanie pentru care trebuie sa lupte", a mai scris Canciu.Contactat de News.ro, Catalin Canciu a explicat faptul ca a castigat de partea sa multi colegi, multi simtindu-se reprezentati de cuvintele sale.Intrebat daca se astepta sa fie atat de dificil, cand a concurat pentru post, Canciu a spus: "Ma asteptam sa fie dificil, pentru caAm prins si un moment in care nimic nu au mai fost in regula. Pur si simplu s-au calcat in picioare multe alte lucruri foarte importante, nu mandatul unui inspector scolar general.Eu sunt un om si atata tot, dar nu mi-am imaginat nicio secunda inversunarea cu care vor incerca si au incercat sa ma elimine. Nu si-au dat seama cu cine au de-a face. Eu, de fapt, am si creat curentul celor 13 pentru ca am creat un grup de WhatsApp am fost atunci extrem de vocal cu colegii, am facut plangere penala. Toate lucrurile astea le-am facut pentru ca eu nu suport sa fiu calcat in picioare pe munca mea, pe numele meu".Catalin Canciu a explicat ca "lucrurile nu raman aici".", a mai spus Canciu.Acesta a explicat ca exista un dosar penal facut pe numele secretarilor de stat care au semnat evaluarile "false" in baza carora 13 inspectori scolari au fost demisi in august 2017.In august 2017, inspectorii generali scolari din 13 judete au fost anuntati, printr-o informare transmisa vinerea seara prin fax, ca mandatul lor inceteaza incepand cu 4 septembrie, intrucat la o evaluare facuta la cererea ministrului Educatiei, Liviu Pop, ar fi fost descoperite mai multe nereguli in contractele lor de management.Toti au contestat in instanta ordinele de demitere si au castigat, fiind contestate si evaluarile in baza carora au fost demisi.