Un alt fost sef de Inspectorat Scolar castiga procesul cu Ministerul Educatiei si va fi repus in functie

Potrivit lui Catalin Canciu, Curtea de Apel Galati a decis anularea calificativului nesatisfacator primit la evaluarea activitatii manageriale pe anul 2016/2017 astfel ca el poate reveni in fruntea ISJ Braila.Canciu a fost demis ultima data in iunie, dupa ce a revenit din concediu medical.Prin decizia instantei, Canciu, profesor de geografie, isi castiga dreptul de a se reintoarce pe functia pe care a castigat-o prin concurs. Alaturi de acesta, si inspectorul scolar general adjunct Daniela Turcu se va intoarce la ISJ Braila, fiind intr-o situatie similara cu profesorul Canciu."O implinire a unei nedreptati pe care o suport de 13 luni, de atunci ma lupt cu ministerul si nu stiu de ce. E afectat si invatamantul si lucrul acesta ma doare cel mai tare. Cand sunt repus pe post, cand ma demit. Nu stiu cat mai dureaza batalia asta. Acum decizia trebuie pusa in aplicare de indata, insa ministerul se face ca nu stie. Trebuie sa vina ordin de la ministru ca sa pot reveni. Maine depun certificatul de greva, deci e o chestiune de timp. Am trei procese deschise cu ministerul si voi continua pana la sfarsitul mandatului si voi demonstra ca s-au facut multe nedreptati", a declarat Canciu.In prezent, la conducerea ISJ Braila se afla adjunctul Dan Gheorghita, caruia i-au fost delegate atributiile de inspector scolar general, iar pe functia lasata vacanta de Daniela Turcu a fost numit prin detasare consilierul judetean si presedinte al PMP Viorel Botea.In iunie, Catalin Canciu a fost demis de Ministerul Educatiei, la o zi dupa revenirea din concediul medical in care se aflase. La nici 24 de ore de la revenirea la serviciu a lui Canciu, ministerul a trimis in teritoriu ordinul de demitere care are drept motiv calificativul nesatisfacator primit la evaluarea anuala a activitatii, desi reprezentantii ministerului anuntau in primavara ca procesul de evaluare nu a fost realizat dupa cele mai bune metode si ca vor anula calificativele.Catalin Canciu s-a intors la catedra insa spunea ca va continua lupta in instanta cu ministerul care l-a demis desi se afla pe functie in urma unuiu concurs promovat care-i asigura un mandat de patru ani. Canciu are pe rol mai multe procese impotriva Ministerului Educatiei si s-a adresat inclusiv Directiei Nationale Anticoruptie.In luna februarie, mai multi inspectori generali si adjuncti din tara, in special din randul celor demisi in vara anului trecut de catre fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, dar care au fost repusi in functii dupa ce au castigat in instanta suspendarea deciziilor, au reclamat ca au primit prin fax, intr-o vineri noapte, fise de evaluare care nu le-ar apartine. Ei spuneau ca in urma acestor evaluari au fost notati cu "nesatisfacator", motiv pentru care au depus contestatii la Ministerul Educatiei.Si profesorul Dorin Cristea, dat afara de la sefia Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea, prin ordin de ministru, o sa revina in functie datorita unei hotarari judecatoresti . Este a doua oara cand profesorul se intoarce in functie dupa o victorie in instanta.