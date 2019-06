Alba: O minora dintr-un centru de plasament a ramas insarcinata cu profesorul de religie. Cazul se stie de anul trecut, dar nu s-a luat nicio masura

Ziare.

Situatia din comuna Arieseni este cunoscuta de conducerea scolii inca de anul trecut, dupa cum a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul comunei, Marin Jurj, dar a revenit in atentie dupa ce copilul nascut a fost dat in plasament si s-a cerut oficial efectuarea testului de paternitate.Fata, care era minora cand ar fi intretinut relatii sexuale cu profesorul de religie, provine dintr-o casa de tip familial, dintr-o comuna invecinata, Avram Iancu.Potrivit primarului, in momentul in care a anuntat ca a ramas gravida cu profesorul, la scoala a fost facuta o cercetare interna, insa nu s-a comunicat niciun rezultat, iar profesorul a ramas sa predea in continuare."E foarte urat ce s-a intamplat. Se pare ca ar fi o certitudine. Nu stiu cand s-a intamplat exact, dar a fost ceva scandal la scoala anul trecut, s-a facut o comisie si am inteles ca s-au asteptat rezultatele de la test. La noi inca nu a ajuns nimic oficial, dar lui i-ar fi venit (rezultatul testului de paternitate - n.r.) si se pare ca a iesit ca este tatal copilului. Fata era crescuta la casa de copii din Tarsa, comuna Avram Iancu, nu locuia la noi in comuna. Nici acum nu locuieste aici, nu stiu exact unde este acum. Ea nu a facut reclamatie la politie nici anul trecut si am inteles ca testul de paternitate a fost cerut si facut cand a fost luat copilul in plasament. Noi nu vrem, sub nicio forma, sa musamalizam cazul. In momentul in care vom primi, oficial, rezultatul testului de paternitate, se vor lua masuri prin consiliul de administratie al scolii", a declarat, marti, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul comunei Arieseni, Marin Jurj.Edilul a precizat ca profesorul de religie are aproape 50 de ani, este vaduv si nu profeseaza ca preot.Pana la ora transmiterii acestei stiri, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Alba nu au putut fi contactati pentru a exprima un punct de vedere.