Ancheta la un liceu din Iasi: Cataloagele au fost arse si calculatorul directorului distrus

Totodata, a fost ars si calculatorul directorului liceului respectiv. Incidentul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri."Un inspector scolar s-a deplasat de la Iasi la Belcesti, pentru a vedea ce s-a intamplat. Este finalul trimestrului, va trebui reconstituita situatia scolara a elevilor, este o prioritate", a declarat purtatorul de cuvant al ISJ Iasi, Sabina Manea.Ea a adaugat ca liceul este dotat cu camere video si ca astfel spera ca persoana care a patruns in cladire sa fie prinsa rapid.Politistii ieseni au demarat cercetari in acest caz.Una dintre variantele luate in calcul este ca incendiul sa fi fost provocat de un elev nemultumit de situatia sa scolara.