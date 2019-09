Asociatia Elevilor din Constanta contesta in instanta decizia ministerului ca elevii cu media sub 5 sa nu intre la liceu

Ziare.

"Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) va chema Ministerul Educatiei Nationale in judecata pentru anularea in parte a Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, pentru obligarea elevilor ce au obtinut media de admitere sub nota 5 sa urmeze invatamantul profesional. In perspectiva adaptarii sistemului educational romanesc la standardele secolului XXI si la cele europene, traseul educational pe care fiecare elev il urmeaza ar trebui sa fie ales de catre acesta, luand in considerare interesele si aptitudinile pe care le are", se arata intr-un comunicat transmis joi de AEC."Acest fapt deriva si din principiul enuntat de Legea educatiei nationale, al centrarii sistemului educational pe beneficiarul sau primar, elevul. Cu titlu de exemplu, daca un elev nu are capacitatile necesare pentru a accede in invatamantul teoretic, dar are aptitudini in ceea ce priveste artele sau sportul, el ar trebui sa aiba posibilitatea de a opta pentru invatamantul vocational", se arata in acelasi comunicat.Potrivit Asociatiei Elevilor din Constanta,"Este de la sine inteles ca nu putem avea aceleasi pretentii de la un elev care traieste intr-o familie cu conditie materiala moderata, comparativ cu unul dintr-o familie cu conditie materiala deficitara. La fel, exista discrepante intre mediul urban si rural, mai ales in ceea ce priveste nivelul de pregatire al cadrelor didactice, cei mai multi profesori cu gradul I aflandu-se in liceele "de top" din mediul urban, in timp ce profesorii debutanti ajung, de regula, in scolile din mediul rural. Daca un elev are potentialul sa ajunga un bun doctor, acesta poate fi irosit daca statul nu a fost in stare sa ii asigure conditiile necesare pentru a il exploata. Ca urmare, daca un elev obtine media 5.00 la admitere, asta nu denota din start ca el nu este potrivit pentru invatamantul teoretic", arata Andrei-Mihai Tanase, presedinte AEC.Potrivit AEC, exista nenumarate cazuri in care elevi care au obtinut sub media de admitere 5.00 au reusit sa ajunga in invatamantul teoretic si sa promoveze examenul de Bacalaureat cu o medie mare, lucru ce dovedeste ca evolutia academica a elevilor tine intr-o mare masura si de conditiile in care acestia si-au desfasurat activitatea.Asociatia Elevilor din Constanta arata ca"fapt ce constituie incalcarea legii".Elevii care obtin sub media sub 5 la Evaluarea Nationala nu vor mai putea intra in repartizarea la licee, potrivit Ordinului publicat, joi, in Monitorul Oficial, si semnat de ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz. Acesti elevi vor putea urma profesionala.Masura a fost discutata, in sedinta Comisiei de Dialog Social, la mijlocul lunii august.Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, (FNAP-I.P) Iulian Cristache, a declarat, pentru MEDIAFAX, la acel moment, ca masura nu ar trebui privita neaparat sub forma unei obligatii, ci mai degraba sub forma unei orientari in domeniu care ii poate ajuta pe elevii in cauza."Trebuia sa ajutam, chiar daca pare un pic fortat, trebuia sa asiguram aceasta alternativa pentru elevii care intrau la liceele teoretice cu medii mult sub 5 - nu aproape de 5, mult sub 5 - si care sub nicio forma nu reuseau sa obtina aceasta diploma de Bacalaureat", a spus Cristache.