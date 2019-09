Avocatul Poporului contesta masura care nu permite sa infiinteze clasa a IX-a liceelor unde nu a luat nimeni Bac-ul

Ordinul contestat

Institutia cere ministerului sa elimine aceasta interdictie, potrivit Edupedu.ro "(...) masura drastica luata de Ministerul Educatiei pentru liceele cu zero promovabilitate la examenul de bacalaureat sesiunea 2019 reprezinta, in opinia noastra, o incalcare grava a dreptului la invatatura, dar si o situatie posibil discriminatorie", se arata in documentul trimis de Avocatul Poporului secretarului general al Ministerului Educatiei, Danut Ghican.Institutia argumenteaza ca "dreptul la educatie consta dintr-o diversitate de drepturi si libertati ale parintilor si copiilor, carora le corespund o serie de obligatii ale statului"."Dreptul la educatie este considerat atat un drept economic, social si cultural, cat si un drept de natura civila si politica.Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in jurisprudenta acesteia, a stabilit care sunt directiile vizate si anume:a. dreptul la acces in institutiile de invatamant existente la un moment dat;b. dreptul la o educatie efectiva;c. dreptul la recunoasterea oficiala a studiilor incheiate", mai precizeaza documentul.Totodata, institutia condusa de Renate Weber (propusa de ALDE) mai subliniaza ca masura anuntata de MEN "poate conduce, in timp, la disparitia unor institutii de invatamant cu o acoperire geografica relevanta, dar va avea un efect nedorit si asupra copiilor vulnerabili".Avocatul Poporului se refera la categoria de varsta cea mai afectata de saracie: "48,7% dintre copiii Romaniei sunt afectati, dintre care aproximativ 320.000 traiesc sub pragul saraciei extreme, iar 28,6% se gasesc in risc de saracie persistenta"."In situatia in care ati avut in vedere tendinta de scadere demografica (...) si se doreste comasarea sau reorganizarea unitatilor de invatamant, aceasta trebuia sa asigure sansa ca fiecare copil sa aiba acces la un fimnaziu de calitate si la un liceu sau scoala profesionala potrivita", potrivit documentului.Liceele la care niciun elev nu a promovat examenul de bacalaureat in sesiunea de vara din 2019 nu mai pot infiinta clase de a IX-a anul viitor , a hotarat Ministerul Educatiei.Ordinul de ministru 5090/2019 a fost publicat deja in Monitorul Oficial. Astfel, aceste licee nu vor putea trimite anul acesta la minister propuneri pentru cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a.La art. 9 se arata: "Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a cu frecventa zi invatamant liceal, pe nivelul/ filiera/ profilul/ specializarea/ calificarea profesionala/ programul de studii, pentru care s-a obtinut prin ordin de ministru autorizarea de functionare provizorie/acreditarea, se vor face numai de catre unitatile de invatamant in care, in sesiunea iunie - iulie 2019 a examenului de bacalaureat, nu s-a inregistrat procent de promovabilitate de 0% sau in care acest examen a fost promovat de cel putin un absolvent".43 de licee din 23 de judete au avut promovabilitate zero la bacalaureat. Potrivit HotNews.ro, acestea sunt:Liceul Tehnologic Auto Curtea de ArgesLiceul Tehnologic RachitoasaLiceul Tehnologic Targu OcnaLiceul Tehnologic Comuna RusetuLiceul Tehnologic "Anghel Saligny" BrailaLiceul Tehnologic "Grigore Moisil" BrailaLiceul Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu" BrailaLiceul Tehnologic "Dan Mateescu" CalarasiLiceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu" DragalinaLiceul Tehnologic "Dan Mateescu" CalarasiLiceul Tehnologic "Nicolae Istratoiu" DeleniLiceul Tehnologic "Constantin Lucaci" BocsaLiceul Tehnologic "Sf Dimitrie" TeregovaLiceul Tehnologic BerzoviaLiceul tehnologic Special "Beethoven" CraiovaLiceul Tehnologic "Apor Peter" Targu SecuiescLiceul Tehnologic Nr.1 BorceaColegiul Tehnic "Viceamiral Ioan Balanescu" GiurgiuLiceul Tehnologic StoinaLiceul Tehnologic "Tivai Nagy Imre" SanmartinLiceul Tehnologic CorundLiceul Tehnologic "Gabor Elek" Vlahita"Liceul Tehnologic "Sover Elek" JoseniLiceul Tehnologic "Pamfil Seicaru" CiorogarlaLiceul Tehnologic Petru Rares din Targu FrumosLiceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" IasiLiceul Tehnologic Poienile de sub munteLiceul Tehnologic RepedeaLiceul Tehnologic RuscovaLiceul Tehnologic Viseu de susLiceul Tehnologic Drobeta Turnu SeverinLiceul Tehnologic "Constantin Bracusi" TarnaveniLiceul Tehnologic "Aurel Persu" Tirgu MuresLiceul Tehnologic "Ion Vlasiu" Tirgu MuresLiceul Tehnologic Nisiporesti, Comuna Botesti - NisiporestiLiceul Tehnologic "Ion Popescu-Cilieni"Liceul Tehnologic CrimpoiaLiceul Tehnologic "Vasile Gherasim" MargineaLiceul Tehnologic "Petri Mor NusfalauLiceul Tehnologic "Andrei Saguna" din BotoroagaLiceul Tehnologic "Emil Racovita" Rosiori de VedeLiceul Tehnologic "General David Praporgescu" Turnu MagureleLiceul Tehnologic "Simion Leonescu" Luncavita