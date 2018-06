Complexul Educational Lauder-Reut va invita la LAUDERMUN 2018

Scoli participante la Conferinta LauderMUN 2018

1. Complexul Educational "Lauder-Reut"

2. Colegiul National "Mihai Viteazul"

3. Liceul Teoretic Bilingv "Miguel de Cervantes"

4. Colegiul National "Gheorghe Lazar"

5. Colegiul National "Sfantul Sava"

6. Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"

7. Colegiul National Bilingv "George Cosbuc"

8. Colegiul National "Spiru Haret"

9. Colegiul National "Elena Cuza"

10. Colegiul National "Iulia Hasdeu"

11. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"

12. Colegiul National "Grigore Moisil"

13. Liceul Teoretic "Ion Barbu"

14. Liceul Teoretic "C. A. Rosetti"

15. Scoala Europeana Bucuresti

16. Liceul International de Informatica

17. Cambridge School of Bucharest

18. "Transylvania College" Cluj Napoca

19. Colegiul National Iasi

20. Colegiul National "Vasile Alecsandri" Galati

Fenomenul, cu o indelungata traditie la nivel international, este unul dintre cele mai populare si complexe tipuri de simulari ONU si atrage un numar in continua crestere de studenti, dar si de liceeni interesati de problemele lumii contemporane la nivel mondial.Evenimentul se adreseaza elevilor de liceu si cuprinde o serie de discutii in plen si sesiuni de comunicari menite sa promoveze valorile diplomatiei si ale relatiilor internationale.Anul acesta,ajunge lasi reuneste, atat din cadrul Complexului Educational Lauder-Reut, cat si din alteIn cadrul Conferintei LAUDERMUN 2018, elevii vor juca rolul unor delegati, reprezentand politicile, interesele si obiectivele unui stat in cadrul unuia dintre cele 6 comitete simulate, si anume: Consiliul de Securitate al ONU, Comisia I a Adunarii Generale (DISEC), SOCHUM, SPECPOL, UNODC, Crisis Committee precum si in Adunarea Generala a ONU (General Assembly).Pe parcursul celor 4 zile ale conferintei din acest an, elevii vor fi responsabilizati prin capacitatea de a reprezenta juridic si politic statul ales in actele elaborate de institutia internationala simulata.Va multumim si va asteptam cu emotie sa luati parte la ceremonia de deschidere a sesiunilor de dezbateri din cadrul8 care va avea loc in data de, in intervalul orar, in, in prezenta Prorectorului - Relatii Internationale - Prof. univ. dr. Constantin Marius PROFIROIU, a Decanului - Relatii Economice Internationale Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU, a doamnei Tova BEN NUN CHERBIS, presedintele Complexului Educational Lauder-Reut si a reprezentantilor partenerilor nostri traditionali.Lucrarile in comisii vor avea loc in 8 sali din cadrul Universitatii Romano-Americane.Informatii despre comitete, topicuri si program pot fi gasite pe site-ul Conferintei LauderMUN: www.laudermun.ro