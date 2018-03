Cu roaba de semnaturi la Ministerul Educatiei: Peste 130.000 de elevi, parinti si profesori contesta planurile cadru si vor ca vocea lor sa fie auzita

prioritizarea etapelor dezvoltarii curriculumului (elaborarea planurilor-cadru sa porneasca de la profilul absolventului);

planul de invatamant sa fie conceput astfel incat sa favorizeze anumite iesiri din sistem (sa ne asiguram ca, fie ca alege invatamant superior, piata muncii sau alta alternativa, elevul are anumite competente "pentru viata");

prioritizare a disciplinelor studiate;

focalizare mai intensa asupra particularitatilor elevilor;

transferul accentului de pe scoala pe elev prin transformarea curriculumului la decizia scolii in curriculum la decizia elevului din oferta scolii;

grupe formate dintr-un numar minim de aproximativ 15 elevi pentru organizarea materiilor din curriculum la decizia elevului din oferta scolii;

trunchiul comun sa contina discipline cu o larga aplicabilitate, precum educatie pentru sanatate, educatie juridica, limba romana, oratorie, gandire critica s.a.m.d.;

transparenta in procesul de definitivare a planurilor-cadru

Grupul de elevi, in frunte cu presedintele CNE, Ioana Baltaretu, a venit cu speranta ca Ministerul Educatiei va auzi vocea beneficiarilor sistemului de invatamant din Romania. Momentul a fost precedat de o campanie de strangere de semnaturi, inclusiv pe Internet, unde petitia online a adunat peste 22.000 de sustineri "In semn de protest, poate ca o metafora, avem cu noi o roaba pentru ca in ziua de azi s-a ajuns la drept vorbind caNe-am decis sa desfasuram acest protest tacit pentru ca, poate, cineva se va trezi, in sfarsit. Noi suntem ghidati de vocea a. Profesori, elevi si parinti au semnat petitia noastra. 120.000 sunt in format fizic, din aproape toate judetele si din majoritatea liceelor (...)E necesar ca, dupa atatia ani in care s-a vehiculat schimbarea, evolutia sa aiba loc cu adevarat. Elevii sunt o voce, impreuna vom revolutiona sistemul de invatamant", a declarat unul dintre reprezentantii CNE, subliniind ca in acest moment "suntem departe de realitatea unui sistem educational modern si performant".Dupa intalnirea cu elevii, ministrul Educatiei a promis ca va constitui un grup de lucru care va discuta despre imbunatatirea celor trei variante de planuri-cadru care au fost puse in dezbatere publica, informeaza ProTV.Planurile cadru stabilesc. In apelul adresat de CNE premierului Viorica Dancila si ministrului Educatiei, Valentin Popa, se solicita, printre altele: