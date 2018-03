Cum pot sa dispara doua licee din Ramnicu Valcea. Profesorii au protestat la Parlament

Ziare.

Viorel Efrim, profesor la Liceul Tehnologic "Henri Coanda", a precizat ca, in decembrie 2017, Primaria Ramnicu Valcea a anuntat ca, potrivit unei hotarari a consiliului local, cele doua licee vor fi dizolvate, urmand ca elevii sa fie repartizati altor scoli."Noi ne-am incadrat intotdeauna in costurile per elev. La sfarsitul anului, banii necheltuiti s-au dus la bugetul local. Mai mult decat atat, noi avem o statie de inspectie tehnica si veniturile castigate acolo se varsa la bugetul local", a spus profesorul.Potrivit acestuia, 700 de elevi sunt afectati de aceasta decizie.Parintii elevilor celor doua licee au sustinut in cadrul comisiei ca primaria a decis desfiintarea celor doua institutii de invatamant, din cauza unor interese imobiliare.Acestia au afirmat ca exista dovezi in acest sens - inregistrari ale unor sedinte in care primarul a facut respectivele afirmatii.Presedintele Comitetului de parinti de la Liceul Tehnologic "Henri Coanda" a adaugat ca "riscul de abandon scolar" va creste."Ar fi dureros daca s-ar desfiinta cele doua licee, deoarece 60% sunt de la tara si nu cred ca vor mai veni sa mai invete. Cred ca vor fi afectati si psihic elevii", a spus, la randul sau, vicepresedintele Comitetului de parinti de la Liceul Tehnologic "Henri Coanda", Gheorghe Ganta.Secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Petre Andea, a precizat ca situatia va fi analizata, iar deputatii din Comisia de Invatamant au decis infiintarea unei subcomisii insarcinata cu analizarea aspectelor prezentate in cadrul sedintei.Amintim ca Senatul a adoptat, in luna februarie, in calitate de for decizional, o propunere legislativa atacata ulterior la CCR de PNL si PMP , pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara.Liceul romano-catolic din Targu Mures a fost prioritatea numarul zero a UDMR in actuala sesiune parlamentara, subiectul fiind discutat anterior cu PSD.