Dupa trei ani de procese, un tanar a obtinut anularea sanctiunilor primite la liceu si daune de 22.000 de lei

Curtea de Apel Craiova s-a pronuntat marti, printr-o solutie definitiva in care "constata nul recursul" formulat de Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Draganesti-Olt fata de sentinta pronuntata de Tribunalul Olt pe 7 iunie 2019.Tribunalul Olt a decis in iunie 2019 anularea deciziilor si hotararilor Liceului "Tudor Vladimirescu" Draganesti-Olt din anii 2015 si 2016, prin care Ionut Andrei Cocirlau era sanctionat disciplinar prin scaderea notei la purtare si mutarea disciplinara la un alt liceu.In solutia pronuntata in iunie 2019 de Tribunalul Olt, se mentioneaza ca Liceul "Tudor Vladimirescu" trebuie sa-i plateasca fostului elev daune materiale in valoare de 2.231 lei si 20.000 lei daune morale.Tanarul care a castigat definitiv in instanta anularea sanctiunilor disciplinare din perioada liceului, a notat marti, pe Facebook:"Dupa fix 3 ani si 6 luni de lupte in instanta, justitia si-a facut datoria! Curtea de Apel Craiova a respins recursul Liceului Teoretic 'Tudor Vladimirescu' Draganesti-Olt. Astazi, a ramas definitiva hotararea pronuntata de Tribunalul Olt pe data de 7 iunie 2019, astfel incat sanctiunile disciplinare drastice aplicate de Liceul Teoretic 'Tudor Vladimirescu' Draganesti-Olt au fost anulate in mod definitiv".Andrei Ionut Cocirlau a sustinut ca sanctiunile disciplinare din perioada liceului au fost determinate de faptul ca a mers la Primaria orasului Draganesti-Olt pentru a solicita decontarea navetei.El afirma ca a fost "o lupta grea" si isi exprima speranta ca niciun elev sa nu mai treaca prin asemenea "calvar"."A fost o lupta grea, o lupta care s-a bazat pe non-dovezi si ascunderea realitatii. S-a apelat la fel si fel de tertipuri pentru a induce instantelor de judecata parerea ca am fost un 'elev problema', insa cu multa rabdare si perseverenta am reusit sa dovedesc contrariul.Nu este o victorie doar a mea, este o victorie a intregului sistem de educatie. Sper din tot sufletul ca niciun elev nu va mai trece prin tot acest calvar, pe care nu-l pot descrie in cuvinte, numai pentru ca a avut curajul sa-si ceara drepturile", a mai scris el.