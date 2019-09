Elevii cu medii sub 5 care nu mai au voie la liceu: Ministerul Educatiei si PSD raspund acuzatiilor lui Iohannis

Ministerul Educatiei zice ca masura ofera un drum mai bun in viata elevilor

Ziare.

com

In timp ce oficialii Ministerului Educatiei sustin ca decizia ofera copiilor sansa de a invata o meserie, PSD il acuza pe presedintele Iohannis de ipocrizie si "dispret total fata de munca fizica si fata de meserii precum electrician, instalator, croitor, mecanic sau tamplar".Potrivit ordinului MEN emis joi, incepand cu anul scolar 2019 - 2020, elevii care nu vor obtine media 5 la Evaluarea Nationala nu vor mai avea acces la liceu si vor fi obligati sa frecventeze scoli profesionale.Decizia a generat reactii puternice de contestare, atat din zona educationala, cat si cea politica.Presedintele Klaus Iohannis a criticat, vineri, masura decisa de Ministerul Educatiei, sustinad ca PSD face experimente in educatie si demersul prin care elevii cu medii sub 5 merg la profesionala e segregationist. Presedintele atrage atentia ca masura va forta elevii sa mearga fara orientare sau consiliere intr-o directie care nu va avea legatura cu ce stiu sa faca sau ce le place.Ordinul care prevede repartizarea automata a absolventilor cu note sub 5 la Evaluarea Nationala in invatamantul profesional le ofera copiilor sansa de a invata o meserie, fara a le bloca accesul la continuarea studiilor teoretice, precizeaza Ministerul Educatiei Nationale."Este regretabil faptul ca in aceste zile au fost lansate in spatiul public opinii politice care tind sa induca in eroare si sa genereze panica in randul elevilor si parintilor cu privire la optiunile tinerilor in procesul de educare. Masura luata de MEN ofera un drum mai bun in viata elevilor aflati la final de gimnaziu. Ea a fost conceputa tocmai pentru a le oferi acestora o sansa in plus de a invata o meserie, urmand ca apoi sa isi suplimenteze pregatirea, in functie de evolutia propriilor competente, inclusiv prin studii teoretice si prin sustinerea examenului national de Bacalaureat. Asadar, niciun elev nu va avea viitorul blocat", se arata intr-un comunicat al MEN.In comunicat se mai arata ca, din datele centralizate la nivelul ministerului, reiese ca absolventii de clasa a VIII-a cu media de admitere sub 5, care au fost repartizati la licee cu profiluri teoretice, au promovat in proportie foarte mica examenul national de Bacalaureat, situatie in care au posibilitati limitate de a intra pe piata muncii sau de a-si continua studiile.MEN mai precizeaza, referitor la cadrele didactice care au obtinut note sub 5 la concursul de titularizare din acest an, ca acestea nu au fost nici repartizate si nici incadrate pe post. Ele pot participa la concursul de suplinire organizat de inspectoratele scolare judetene pentru posturile ramase vacante, insa trebuie sa obtina cel putin nota 5 la acest concurs pentru a fi angajate.PSD il acuza pe Iohannis de ipocrizie cand ataca "una dintre cele mai buni masuri in invatamant"Grupul deputatilor PSD il acuza, intr-un comunicat, presedintele Klaus Iohannis, de ipocrizie maxima."Administratia Prezidentiala critica Ordinul dat de Ministerul Educatiei prin care elevii cu media sub 5 la Evaluarea Nationala nu vor mai putea fi repartizati in licee. Presedintia sustine ca demersul este unul segregationist, iar PSD continua sa faca experimente grave in educatie.Dupa ce un intreg mandat a mimat interesul fata de educatia romaneasca, fara a fi capabil ca in 5 ani de zile sa vina cu vreo propunere concreta, astazi, presedintele Klaus Iohannis face dovada ipocriziei supreme atacand una dintre cele mai bune masuri adoptate in ultimii ani privind invatamantul romanesc, masura ce vine in primul rand in sprijinul tinerilor, ajutandu-i sa-si croiasca un drum in viata, prin invatatea unei meserii, masura ceruta deopotriva si de mediul de afaceri romanesc!", se arata in comunicatul PSD.Potrivit sursei citate, presedintele Iohannis da dovada ca este disperat sa isi atraga capital electoral, criticand o decizie care "vine in sprijinul tinerilor, care astfel pot sa invete o meserie ce le va asigura traiul pe viitor"."In ipocrizia sa, presedintele Iohannis ne transmite ca, nu-i asa, toti tinerii ar trebui sa aiba studii superioare, chiar cu pretul de a nu-si gasi un loc de munca in viitor.Mai grav si total suprinzator pentru un presedinte care ar trebui sa uneasca toate categoriile sociale, mesajul care transpare din declaratiile lui Klaus Iohannis este dispretul sau total fata de munca fizica si fata de meserii precum electrician, instalator, croitor, mecanic sau tamplar. Rusine, domnule presedinte! Aceste categorii formeaza in principal acea Diaspora de a carei soarta sunteti ingrijorat, e drept, doar atunci cand aveti nevoie de voturile ei!", se mai arata in comunicat.