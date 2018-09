LAUDE-REUT - noul an scolar sub un nume nou, dar cu aceeasi misiune in educatie

Sa fie intr-un ceas bun pentru startul anului scolar 2018- 2019!

Construita in parteneriat public-privat cu Primaria Municipiului Bucuresti si Primaria sectorului 3,este moderna si luminoasa, avand, in care elevii vor urma, ce imbogatesc oferta curriculara consacrata, cu sprijinul partenerilor educationali de exceptie, din tara si strainatate, printre careAlaturi de elevi si parintii lor emotionati, cu aceasta ocazie, au fost prezenti membrii ai echipei Primariei sectorului 3 si consilieri locali, ai Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, ai Ambasadei Statului Israel in Romania, membrii ai Laude-Reut Board of Trustees, prieteni si sustinatori ai scolii.S-au rostit cuvinte calde, incurajari si urari de succes, s-au adresat multumiri si aprecieri pentru intreg sprijinul acordat educatiei, intr-un moment emotionant pentru fiecare dintre participanti.Onoarea taierii panglicii a revenit doamnei inspector scolar general,si domnului, City Manager al sectorului 3, impreuna cu presedintele Complexului Educational Laude-Reut, doamnaIn aceasta cladire vor studia, din cei 465 de elevi ai Complexului Educational Laude-Reut, copiii cuprinsi in clasele a VIII-a - a XII-a.Si pentru ca toamna se numara bobocii,, ca marturie a succesului lor si ca motivatie de a-si continua parcursul profesional cu perseverenta si dedicare.Elevii Complexului Educational Laude-Reut au reconfirmat si anul acesta pregatirea asidua de pe parcursul ciclului liceal, facandu-ne mandri si consolidand statutul de elita al scolii,, sub titulatura, ca urmare a dobandirii autonomiei institutionale in data de 16 martie 2016, cand Ambasadorul Ronald S. Lauder a acordat independenta, pentru indeplinirea tuturor criteriilor de performanta in educatie stabilite de fondatori.Incepand cu, scoala Lauder-Reut a devenit, pastrand aceleasi valori care au consacrat-o si i-au adus prestigiul in mediul educational, pentru nobila misiune asumata de a forma liderii lumii de maine.Ramanem in continuare in slujba educatiei de excelenta intr-un mediu multicultural, cu profesori dedicati si rezultate dovedite, insufland tinerilor valori stabile pentru un viitor durabil, fapt prin rezultatele deosebite obtinute de elevii LAUDE-REUT la examenele de bacalaureat si evaluare nationala, dar si la numeroasele competitii scolare si extrascolare, interne si internationale, pe tematici diverse.In cele peste doua decenii de existenta sub tutela Fundatiei R.S. Lauder, Complexul Educational Laude-Reut, acreditat pentru toate nivelurile de invatamant, a atins performante neobisnuite, garantate de oferta educationala, dar si de pregatirea individualizata a elevilor, de catre profesori selectati cu exigenta, fapt care i-a atras obtinerea autonomiei prin indeplinirea criteriilor de performanta stabilite de fondatori.Oferta educationala Laude-Reut cuprinde profil teoretic bilingv (engleza) - real si umanist, bacalaureat la limba ebraica, proiecte si parteneriate internationale (Ministerul Educatiei din Israel, Comenius, Gruntvig, Cannes Lions), vizite internationale de studiu, schimb de elevi si profesori cu scoli din toata Europa si Israel, pregatire academica timpurie - cursuri de Business si Legal English, comunicare, media, diplomatie, protocol, relatii internationale, public speaking si debate.Cursurile sunt furnizate si certificate de parteneri academici de prestigiu din Romania si din strainatate: Institutul Diplomatic Roman - Ministerul Afacerilor Externe, Cannes Lions Romania, British Council, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Israel, Raphael Recanati International School, Israel.Pe langa promovabilitatea de 100% la examenul de bacalaureat, in sesiunea din iulie, timp de 9 generatii de la infiintarea liceului, rezultatele deosebite si procentul impresionant de elevi olimpici la disciplinele din trunchiul comun, Laude-Reut are un punct forte in oferta extracurriculara consacrata drept punct de referinta pentru sistemul educational: arta si multimedia pentru gradinita si scoala primara, business, media si diplomatie pentru liceu, orele si cluburile de limbi straine (engleza, ebraica, franceza, spaniola, italiana, germana, chineza), de jurnalism, fotografie, informatica, robotica, arte, drama, dans, instrument muzical, matematica, sah, sport etc.