Liceenii din comunitatile dezavantajate vor primi tablete cu internet, ca sa poata invata la distanta

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa, in cadrul acestui parteneriat, Ministerul Educatiei si Cercetarii va identifica impreuna cu USAMV Bucuresti liceele in care sustinerea invatarii la distanta este necesara.Astfel,"Luand in considerare discrepantele din perspectiva predarii online intre mediul urban si mediul rural, intre comunitati cu acces la tehnologie si comunitati dezavantajate din acest punct de vedere,pentru a se asigura o pregatire eficienta online a elevilor pentru examenul national de Bacalaureat si, ulterior, pentru pregatirea admiterii in universitatile romanesti", afirma rectorul USAMV, Sorin Cimpeanu, citat in comunicatul de presa.Cimpeanu afirma ca programul va continua."Acest program va continua.pe fondul crizei cu noul coronavirus. Dorim in acest fel limitarea impactului negativ al accesului dificil la resurse educationale asupra sistemului de invatamant", a mai spus rectorul."Felicit USAMV pentru initiativa de a se alatura campaniei lansata de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Este inca un exemplu de solidaritate in jurul educatiei, care nu poate decat sa genereze rezultate bune pentru sistemul de educatie din Romania", a declarat ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, conform sursei citate.Potrivit aceleiasi surse, in ultima perioada, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Educatiei si Cercetarii, alaturi de unitatile de invatamant si universitatile romanesti, de Consiliul National al Rectorilor, de asociatiile de parinti, elevi si studenti, de sindicatele din invatamant si de toti partenerii din educatie, fac eforturi pentru a putea oferi elevilor si studentilor o educatie de calitate, in pofida accesului deficitar in mediul rural la mijloace informatice, precum si in pofida conditiilor de predare dificile in contextul suspendarii cursurilor, indeosebi in mediul rural.