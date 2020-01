Liceul din Arad unde elevii s-au imbolnavit ramane inchis toata saptamana

Ziare.

com

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad s-a intrunit, miercuri, intr-o sedinta extraordinara convocata de prefectul judetului, iar institutiile implicate in gestionarea situatiei de urgenta produse la Liceul Teoretic "Adam Muller Gutenbrun" au prezentat masurile care au fost luate pana in prezent.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, in urma analizei, s-a decis ca, in cladirea afectata, cursurile sa ramana suspendate pana vineri.Totodata, se continua procedura de curatenie in conformitate cu cele dispuse de Directia de Sanatate Publica, institutie care va monitoriza si verifica in continuare locatia.Vineri, la ora 16:00, va avea loc o noua sedinta extraordinara a CJSU.Politistii din Arad au deschis dosar penal in cazul elevilor intoxicati in urma unei actiuni de dezinsectie si dezinfectie, dupa ce s-a stabilit o legatura directa intre actiunea care a avut loc in 10 ianuarie si reactiile pe care le-au avut deja 40 de adolescenti.Dezinsectia a fost facuta de o firma din judetul Hunedoara, cercetata acum pentru vatamare corporala, fals in inscrisuri si uz de fals, dar si trafic de substante periculoase.