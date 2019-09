Ministerul Educatiei, dat in judecata dupa ce elevii cu medii sub 5 nu mai pot urma liceul

Ziare.

com

Potrivit elevilor, aceasta decizie ar putea duce si la cresterea abandonului scolar."Consideram efectele ei ca fiind nu numai de natura sa afecteze serviciul public de invatamant, prin haosul ce va fi creat ca urmare a stabilirii cifrelor de scolarizare si a cererilor de transfer numeroase ce vor fi depuse, dar si in ceea ce priveste parcursul educational al elevilor, existand posibilitatea ca rata abandonului scolar sa creasca semnificativ", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Elevilor din Constanta.Potrivit acestuia, elevii care vor fi obligati sa urmeze profesionala ar putea ajunge someri, dupa ce o buna parte dintre meseriile care sunt invatate in scolile profesionale vor disparea in urmatorii ani ca urmare a dezvoltarii tehnologice.: situatie financiara deficitara, influenta familiei si a considerentelor etnice, sarcinile in randul fetelor minore sau pur si simplu interesul acordat catre alte domenii, fie ele artistice, sportive, etc.La acest moment, consideram ca Evaluarea Nationala ar trebui sa aiba un rol pur statistic, precum evaluarile din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, deoarece probele sustinute nu sunt de natura sa orienteze elevii din punct de vedere profesional, motiv pentru care sa concentram viitorul elevilor pe ea ar reprezenta o eroare si, in fine, inca un esec al sistemului de a ajuta elevii sa isi gaseasca menirea", se mai arata in comunicat.Asociatia Elevilor din Constanta cere Ministerului Educatiei sa elimine aceste prevederi din ordin."In acest sens, astazi (luni-n.red.). Solicitam Ministerului Educatiei Nationale sa ia masuri de urgenta pentru eliminarea acestor prevederi, astfel incat sistemul de invatamant sa nu fie, din nou, afectat de masuri luate in mod tardiv", se mai spune in comunicatul asociatiei.